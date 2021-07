„Haltet diesen Mann“

Der WESER-KURIER schrieb am 4. September 2004:

Das Szenario ist nicht ganz unwahrscheinlich: Im Länderspiel gegen Brasilien am Mittwoch in Berlin könnte Bundestrainer Jürgen Klinsmann auf eine Bremer Innenverteidigung setzen (müssen). Frank Baumann, der sich im Mittelfeld wohler fühlt, neben Frank Fahrenhorst, der bei Werder noch nicht richtig in Tritt gekommen

ist. Heitere Aussichten gegen den Traumsturm Adriano (von Werders Champions- League-Gegner Inter) und Ronaldo?

Die beiden Franks sind gelassen – sie haben sich schon Gedanken gemacht, wie sie die Sambafußballer entzaubern können. Gestern Mittag nach dem Werder-Training haben sie sich wie auch Fabian Ernst, Tim Borowski und Miroslav Klose auf den Weg zur Nationalelf gemacht. Nicht mit im Gepäck: Angst vor dem großen Gegner. „Wieso sollte ich die haben?“, fragt Fahrenhorst, „es ist doch schön, wenn man gegen solche Namen spielen kann.“ Ganz im Gegenteil. Gegen Ronaldo rechnet er sich sogar „gute Chancen“ aus. Weil er weiß, wie er einen Filigranfußballer ärgern kann. „Den muss man eng am Mann nehmen und ab und zu mal auf die Füße treten, so dass ihm die Lust am Spiel vergeht“, sagt er.

Die Überlegungen von Werders Kapitän Baumann gehen in eine ähnliche Richtung. „Ronaldo darf man keine Sekunde aus den Augen lassen. Weil er ein ähnlicher Typ wie Ailton ist: Man denkt, er nimmt überhaupt nicht am Spiel teil, und dann ist er blitzartig zur Stelle“, erklärt er. Ob er, der bei Werder schon lange nicht mehr in der Abwehr spielt, der Richtige für diese Aufgabe ist, lässt er offen. „Ich weiß nicht, auf welcher Position mich der Bundestrainer sieht“, sagt Baumann nur. Fakt ist, dass Klinsmann nach dem Ausfall von Nowotny, Friedrich und Wörns in der Defensive seine Nöte hat. Immerhin könnte Baumann so zu seinem ersten Einsatz gegen die Selecao kommen – das WM-Finale hatte Baumann von der Bank aus beobachten müssen.

„Natürlich können wir die Endspielniederlage in einem Freundschaftsspiel nicht vergessen machen. Aber gegen Brasilien geht es immer um das Prestige“, sagt er. Weshalb auch Fahrenhorst daran glaubt, dass die Nationalelf gegenüber dem 3:1-Sieg bei Klinsmanns Einstand noch eine Schippe drauflegen wird: „Das ist ja mal doch ein ganz anderer Gegner als Österreich. . ."

Doch einer der Stars aus dem siegreichen Copa-America-Ensemble der Brasilianer wird dann bekanntlich auf jeden Fall fehlen: Werders Neuzugang Gustavo Nery. Dass der den anstrengenden Trip über den Atlantik

vergebens gemacht hat,weil ihn der Arzt des Nationalteams wegen des Kahnbeinbruchs aus dem Wolfsburg-Spiel für nicht einsatzfähig hält, findet Schaaf mäßig komisch. „Wahrscheinlich kommt er am Montag

wieder“, sagt der Coach, „und nein: Ich weiß nicht, ob er dann trainieren kann.“ Immerhin hätte er dann schon fünf Leute zur Verfügung.

Das hochauflösende PDF der originalen Zeitungsseite von damals gibt es hier. (bei iOS den Link länger gedrückt halten).