„Hugo Dausmann warnte seine Kameraden“

Der WESER-KURIER schrieb am 12. September 1969:

Keine Verletzungssorgen mehr schien Werder-Trainer Rebell nach dem letzten Heimspiel zu haben, doch der Schein trog: Zwei Tage vor dem Treffen beim Tabellenführer Rot-Weiß Oberhausen konnte Rebell noch keine

Mannschaft benennen, da Höttges wieder über Schmerzen klagte, Coordes eine leichte Fußverletzung aufwies und hinter dem Namen Bernd Lorenz noch ein großes Fragezeichen stand: Der junge Linksaußen konnte nur Montag am Training teilnehmen und mußte dann mit seiner Bundeswehreinheit ins Manöver. Erst heute, kurz

vor der Abreise der Werder-Mannschaft, wird er nach Bremen kommen. Erst dann wird sich zeigen, ob er die Verletzung im Schultergelenk überwunden hat.

Geht alles gut, sind alle Spieler bis morgen fit, will der Werder-Trainer nur eine Umstellung gegenüber dem letzten Sonnabend vornehmen: Steinmann steht wieder auf seinem alten Posten im Abwehrzentrum, dafür rückt Höttges ins Mittelfeld auf den Platz von Hasebrink. Der frühere Kaiserslauterner muß also wahrscheinlich erstmals pausieren, obwohl er in dieser Woche alles daransetzte, den von Rebell festgestellten Konditionsrückstand aufzuholen: Gestern vormittag gehörte er zu den wenigen Spielern, die am freiwilligen Vormittagstraining teilnahmen.

In Oberhausen kann man das Spiel gegen Werder Bremen kaum abwarten. Seitdem der Neuling in Braunschweig so überzeugend auftrumpfte und die Tabelle anführt, ist das Fußballfieber kaum einzudämmen. Morgen wird erstmals seit zwanzig Jahren wieder ein ausverkauftes Stadion Niederrhein erwartet, das

augenblicklich freilich nur 33 000 Besuchern Platz bietet. Hugo Dausmann, die vom FK Pirmasens gekommene Sturmspitze der Rot-Weißen, beläßt es in diesen Tagen nicht bei der euphorischen Stimmung und warnt: „Werder Bremen wird mit seiner sicheren Abwehr für uns schwierig werden. Wir müssen auf Görts, den kopfballstarken Windhausen und Björnmose besonders aufpassen. Natürlich wird Werder defensiv spielen. Da dürfen wir nicht blind anrennen, sonst könnte es gefährlich werden."

Dausmann gilt in Oberhausen als „Bremen-Kenner", weil er 1965/66 dem Werder-Team angehörte. Bei RWO hat er sich zu einer scharfen Sturmspitze entwickelt. Er und der Exfreiburger Blondschopf Fröhlich passen haargenau in die Elf, die sich innerhalb von drei Jahren in der Konzeption wandelte. Dem kämpferischen Elan wurde die spielerische Eleganz hinzugefügt, die so sehr in Braunschweig beeindruckte. Seit dem 1. Oktober 1967 ist RWO auf eigenem Platz in Punktspielen ungeschlagen. Die Abwehr steht nun in mehr als hundert Spielen fast unverändert. Krauthausen, der schwarzhaarige Techniker, Dausmann, Fröhlich und Torwart Scheid sind derzeit die Asse. Gemessen an dem Aufwand der übrigen Klubs ist RWO allenfalls als Halbprofiverein einzustufen. Bis auf Scheid und Hentschel arbeiten alle halbtags, trainiert wird viermal in der Woche je neunzig Minuten. Die bescheidenen Gehälter bewegen sich zwischen 450 und 850 Mark. Für Siege gibt es Prämien von 250 Mark.

Das hochauflösende PDF der originalen Zeitungsseite von damals gibt es hier. (bei iOS den Link länger gedrückt halten).