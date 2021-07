Innensenator wirft Fußball-Liga „Hochmut und Arroganz“ vor

Polizisten stehen vor Spielbeginn am Weserstadion (Symbolbild).

Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) hat auf der Innenministerkonferenz in Lübeck seinen Kollegen den Entwurf einer Mustergebührenregelung zur Abrechnung von Polizeikosten bei sogenannten Hochrisikospielen vorgelegt. Frei nach dem Motto: So einfach wäre es, durch Ländergesetze die Deutsche Fußball Liga (DFL) an den zusätzlichen Kosten für Polizeieinsätze bei diesen Spielen zu beteiligen.

Entschieden wurde darüber erwartungsgemäß nicht. Mäurer selbst sieht das Papier als „Beitrag zur Überzeugungsbildung“. Dass hier weiterhin ein dickes Brett zu bohren ist, weiß keiner so gut wie er selbst. Die grundsätzliche Bereitschaft, die DFL überhaupt zur Kasse zu bitten, gebe es nach wie vor nicht. Die CDU-Länder seien stramm auf DFL-Linie, die ungeachtet des vorliegenden Urteils des Bundesverwaltungsgerichtes jegliche Kostenbeteiligung ablehnt, berichtet Mäurer von der Konferenz. Die Stimmungslage bei seinen SPD-Kollegen bezeichnet Mäurer als „indifferent“. An seiner Seite weiß er lediglich Roger Lewentz (Rheinland-Pfalz).

Man habe mit der Musterregelung Informationen gestreut, was das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts überhaupt aussage, erläutert Bremens Innensenator den eigentlichen Wert seines Vorstoßes in Lübeck aus seiner Sicht. „Das ist ein hilfreiches Papier, um auch Dritte davon zu überzeugen, dass wir als Länder ganz gut gegenüber der DFL dastehen.“

Die Fußball-Liga selbst reagiere nach wie vor, wie man es seit Jahren von ihr gewohnt sei, nämlich mit „Hochmut und Ignoranz“. „Auch Werder hat ja inzwischen erkannt, dass der Umgang mit der DFL keine Freude ist.“