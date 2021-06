„Klein-Werder ganz groß“

Am 8. August 1999 schrieb der WESER-KURIER:

Platz elf ist auf dem besten Weg zur Legende. Hier, werden dereinst Bremer Fußball-Veteranen ihrem Nachwuchs sagen, hier stieg der Pokalsieger Thomas Schaaf ins Trainergeschäft ein. Hier, werden sie sagen, marschierte Werders A-Jugend zur deutschen Meisterschaft. Und, auch hier, schafften grün-weiße Amateure eine mittlere Sensation: Sie kickten den ambitionierten Zweitligisten Fortuna Köln mit 3:1 (2:0) weg und spielten sich in die dritte Runde des DFB-Pokals.

Es muß an dieser heiligen Stätte gelegen haben. Anders ist der souveräne Sieg der Werder-Amateure nicht zu erklären. „Da hat keiner mit gerechnet„, sagte Toni Schumacher, „als letzter ich“. Der Ober-Fortune war gestern nicht eben glücklich zu nennen. Er war vielmehr der bekannteste, unglücklichste und am Ende auch einsamste Mensch unter 1200 Stadiongästen, wie er da so ratlos der verregneten Wahrheit auf dem

Platz (elf) entgegensah. Besagte Wahrheit ist nämlich ganz anders, als man denkt. Toni Schumacher brach hinterher mit einer bis dato als gesichert geltenden Erkenntnis. „Es gibt ja so schlaue Leute, die behaupten,

der Pokal habe eigene Gesetze", sagte er, „das stimmt nicht". Es gäbe nur „arrogante und überhebliche Leute", welche dann deswegen auch verlieren würden. Es darf vermutet werden, dass der Kölner Trainer auf der Heimreise sich seine Verlierer in extremster Weise zur Brust genommen hat, wenn er schon

öffentlich sagt: „Die haben sich nicht gerade, Entschuldigung, den Arsch aufgerissen."

Ganz anders verständlicherweise die Stimmungslage der Werderaner. Es war aber auch fast zu schön, um wahr zu sein. Da geht eine Mannschaft auf den Platz (elf), die so noch nie zusammen gespielt hat. In dieser

Mannschaft werden gleich lünf Kicker eingesetzt, die eben noch A-Jugendliche waren. Und dieses Team, eine um den Oldie Uwe Harttgen gruppierte Boy-Group quasi, glänzt durch eine derartige Spielfreude, dass spätestens ab der vierten Minute nicht Fortuna sondern Werder als Favorit anzusehen war.

Zu diesem Zeitpunkt führte nämlich der vermeintliche David schon durch einen schönen Heber von Sebastian Wojcik. Die Viererkette mit Tim Steidten, Markus Krösche, Paul Stalten und dem nicht nur wegen seiner lichten Höhe überragenden Björn Schierenbeck harmonierte, als ob sie schon vor mehreren Monaten zusammengefügt worden sei „Dabei haben haben wir auch in der Vorbereitung nie in dieser Besetzung gespielt", informierte Markus Krösche und erzählteüberglücklich , wie die grünweiße Burschenschaft in dieses

Duell gegangen sei: „Hey, haben wir uns gesagt, entweder wir gewinnen - oder wir verlieren hier 0:5. Ist doch egal."

Hey, am Ende waren sie selber dem 5:0 näher als der Gast. In der 29. Minute fing Uwe Harttgen einen Fehlpass der Fortunen ab und marschierte mitsamt Ball am Torwart vorbei gen Netz. Dass an einem solchen Tag eben alles gelingt, zeigte Sergej Zimine in der 73. Minute, auch ein Fast-noch-AJugendlicher. Der kam, sah und traf - zum 3:0. Mehr als den Anschlußtreffer durch Marco Zernicke (77.) hatten die Kölner dem nicht entgegenzusetzen. „Riesenkompliment an alle", sagte der überglückliche Werder-Trainer Frank Neubarth. Was zwangsläufig für Mamadou Thiob zu gelten hat, den Allerneusten im Werder-Aufgebot.

Der Mann aus dem Senegal, der aussieht wie ein 400-Meter-Hürden-Läufer und auch genauso kraftvoll antritt, hatte anfangs allerdings erhebliche Probleme. Doch auch er steigerte sich im Lauf des Spiels. In diesem Spiel konnte irgendwie gar nichts mehr schief gehen für die Amateure. Nach einer endlosen Pleiten-Serie schafften sie, wenn man so will zum ersten Mal in 100 Vereins-Jahren, den Sprung in die dritte Pokalrunde. Kleine Werderaner ganz groß.

