„Lagerblom ersetzt Baumann“

Der WESER-KURIER schrieb am 17. September 2004:

Das halbe Dutzend ist voll: Thomas Schaaf muss morgen gegen Hannover 96 auf sechs Nationalspieler aus sechs Ländern (Baumann, Charisteas, Lisztes, Jensen, Nery und Davala) verzichten. Gleiches gilt auch noch für Dienstag, wenn Bayer Leverkusen zum Pokalspiel nach Bremen kommt. „Ich brauche jeden“, sagte Schaaf gestern und dachte sorgenvoll an die bevorstehenden englischen Wochen: „Jetzt darf nichts mehr passieren.“

Denn falls es in diesem Tempo weitergehe mit den Unpässlichkeiten, so ein locker gestimmter Schaaf, werde

man womöglich namhafte Veteranen wie Klaus Allofs, Dieter Burdenski oder „Kalli“ Kamp reaktivieren müssen.

Als glaubwürdiger war da schon die Nachricht zu werten, dass Baumann und Charisteas (Schaaf: „In zehn bis 14 Tagen“) als erste im Team zurück erwartet werden, danach rechnet Sportchef Klaus Allofs am ehesten mit Davala und Jensen. Doch noch besitzt der Meister Alternativen. Die wohl wichtigste für Morgen: Dem Finnen Pekka Lagerblom bescheinigte Schaaf die größten Chancen als Baumann- Vertreter im Mittelfeld. „Er ist engagiert, er bietet sich im Training an.“ Ansonsten jedoch war Funkstille in Sachen Aufstellung, Schaaf erfreute sich eher an kleinen Verwirrspielchen. Wer etwa wissen wollte, ob Klose oder Valdez die größeren Chancen als Sturmpartner von Klasnic hätten, der erfuhr: „Auch Klasnic ist nicht gesetzt, es sind alle Kombinationen möglich.“

Selbst einer Formation mit drei Spitzen wollte Schaaf keine Absage erteilen. Doch Werders Trainer machte gestern auch deutlich, dass er öffentliche Personal-Diskussionen wenig schätzt. „Andere Dinge sind doch viel wichtiger: Der Spielfluss, die totale Konzentration, die Abstimmung – darum muss ich mich kümmern.“ Das tut er seit der Rückkehr aus Italien intensiv und mit größerer Zuversicht als vor Mailand: „Wir sind auf dem richtigen Weg. Jetzt müssen wir die Aufwärtsentwicklung auch zu einem Sieg nutzen.“ Denn der letzte Bundesliga-Erfolg (4:0 in Rostock) ist mittlerweile über einen Monat her, zuletzt hatte der Meister drei Niederlagen hintereinander zu verkraften.

Zumindest den Trainer verunsichert es nicht, Schaaf verfährt nach einem einfachen Rezept: „Ich denke nie an verlorene Spiele. Ich denke nur daran, dass ich das nächste gewinnen will.“ Hannover 96 hat sich bishermit zwei Unentschieden (gegen Freiburg, in Dortmund) und einer knappen Niederlage in Leverkusen sehr ordentlich geschlagen, Vor allem das 1:2 bei Bayer ist seit Mittwochabend Respekt einflößend, schließlich haben die Leverkusener mit dem 3:0-Triumph über Real Madrid die komplette Fußballwelt überrascht. Auch Thomas Schaaf waram Fernsehschirm vom Sieger beeindruckt, hingegen vom Verlierer stark enttäuscht. „Gegen dieses Team von Real Madrid hätten wir es leichter gehabt als gegen Inter Mailand“, verkündete er gestern. Eine überraschende These, zu beweisen wird sie niemals sein.

