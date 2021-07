„Lob des Bundestrainers für Bremer Dieter Eilts“

Der WESER-KURIER schrieb am 9. September 1994:

Berti Vogts wird jetzt in Ruhe gelassen. Keine Fragen und Forderungen mehr nach Rücktritt. Vorerst. Der 1:0-Sieg der deutschen Fußballnationalmannschaft gegen Rußland hat dem nach dem Scheitern bei der Weltmeisterschaft laut beschimpften und grob geschmähten Bundestrainer Schonzeit verschafft. Vogts weiß das. Er kennt die Mechanismen. Also bemühte er sich, streng zu bleiben, räusperte sich kurz und verkündete dann heiser: „Erleichterung empfinde ich erst, wenn wir uns für die Europameisterschaft qualifiziert haben."

Der „sehr, sehr glückliche Sieg", so seine nüchterne Einschätzung, gibt dafür noch

lange keine Garantie, aber zumindest Hoffnung. Vogts sagte bedeutungsvoll: „Wir haben gezeigt, daß die deutsche Mannschaft noch lebt."

Nicht auszudenken der Aufruhr in der Heimat, wenn das Unternehmen Moskau als Neuanfang schiefgegangen wäre wie das Abenteuer Amerika. Lothar Matthäus sprach denn auch im Nachhinein dramatisch von einem „Schlüsselspiel für den deutschen Fußball„ und einem „enorm wichtigen Ergebnis“. Für Berti Vogts vielleicht das wichtigste seiner vierjährigen

Amtszeit.

Neues Personal gab der Mannschaft nicht nur ein verändertes Gesicht, sondern auch einen anderen Geist. Torhüter Andreas Köpke und Torschütze Stefan Kuntz, zwei geduldige Männer von der WM-Bank auf den Positionen des Störenfrieds Bodo Illgner und des Veteranen Rudi Voller, sowie Dieter Eilts und der Debütant Ralf Weber auf den vakanten Posten der zurückgetretenen Guido Buchwald und Andreas Brehme belebten den zuletzt so schlaffen Ex-Weltmeister.

Es herrschten wieder Kampf- und Korpsgeist anstelle von Frauen- und Freizeitzwist. Von der Einstellung her hätten sie ganz anders gespielt als in den USA, fand Vogts. „Jeder hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt. Lothar Matthäus nickte zustimmend: „Der Teamgeist stimmt wieder."

Zu soviel Selbstlosigkeit gesellte sich ungewohnte Selbstkritik. Der in der Rolle Andreas Möllers schwache Mario Basler, sonst wahrlich kein Vorbild an Selbsteinschätzung, machte sich Vorwürfe: „Ich hatte eine leichte Grippe, wie man hören kann. Aber das ist keine Entschuldigung. Ich habe schlecht gespielt und hätte vor dem Spiel sagen müssen, was los ist. Es war ein Fehler, zu sagen, ich kann spielen." Nach einer Stunde war er von Möller abgelöst worden.

Köpke strahlte Ruhe und Sicherheit aus, zeigte Glanzparaden. Eilts, Weber und Kuntz brachten alte Werte neu ins Spiel: Arbeit, Fleiß, Kampf, den Willen vor allem, sich zu behaupten. Bei Eilts war Vogts im Nachhinein „traurig, daß er nicht mit zur WM konnte„ Eilts' als Buchwald II: „Er hat unheimlich gut gearbeitet für den Abwehrblock und gezeigt, wie wertvoll er für die Mannschaft ist.“ Bei Weber hat dem Bundestrainer „gefallen, wie er sich aufgeopfert und die linke Seite zugemacht hat. Ein gutes Länderspiel.„ Kuntz, der Fighter, imponierte Vogts, „wie er sich die Chancen erarbeitete“

Da mochten die WM-Spieler nicht zurückstehen. Der Abwehrblock Matthäus-Kohler-Helmer bröckelte auch nicht, als die Russen nach der Pause ihr verwirrendes Kurz- und Doppelpaßspiel aufzogen. Im Mittelfeld, trotz des überall wirbelnden Thomas Häßler, sah Vogts hingegen Probleme. Aber das dürfte sich ändern, wenn erst Matthias Sammer als Chef in die Zentrale zurückkehrt. Der Sachse aus Dortmund war der einzige, der wirklich vermißt wurde.

Die Mannschaft hat das Wirgefühl neu entdeckt. „Ein Neuanfang kann nur funktionieren, wenn wir zusammenhalten und zusammenarbeiten, wenn jeder für den anderen da ist„, sagte Jürgen Klinsmann. Das habe diesmal geklappt. Es sei ein ordentliches Spiel gewesen. Doch warnt er davor, nun schon wieder „alles in Ordnung zu finden“. Jürgen Klinsmann, der Realist. Der wahre Charakter der Mannschaft zeige sich erst über einen längeren Zeitraum, in einem Turnier. „Wir waren jetzt gerade drei, vier Tage zusammen. Da kommt man gut miteinander aus.„ Einzelne Länderspiele sind nun einmal nur Tagesgeschäft. Das nächste steht in vier Wochen an, am 12. Oktober in Budapest gegen Ungarn — schon der letzte Test für die EM-Qualifikation. „Dann sieht man, wie sich das ganze entwickelt“, sagte Jürgen Klinsmann vorsichtig.

Das hochauflösende PDF der originalen Zeitungsseite von damals gibt es hier. (bei iOS den Link länger gedrückt halten).