„Nach 0:2 noch 4:2 gewonnen“

Am 27. August 1984 schrieb der WESER-KURIER:

Langsam, aber sicher kommen die Amateure des SV Werder in der Fußball-Oberliga in Schwung. Sogestattete der Bremer Bundesliga-Nachwuchs den Gastgebern des SV Lurup bereits eine beruhigende 2:0-Führung, ehe der Meister nach der Pause loslegte wie die Feuerwehr. Dressler (2), Sauer und Gentzsch sorgten mit ihren Toren innerhalb von nur 26 Minuten für die Wende. Die Hamburger machten den Fehler und warteten nur noch auf das, was der Gegner machen würde, anstatt wie in der ersten Halbzeit weiter offensiv zu bleiben. Mit dem Erfolg: Werder kam immer besser ins Spiel. Der Höhenflug des SV Lurup (zu letzt 4:0 Punkte) wurde jäh gestoppt.

45 Minuten lang hatten die Hamburger vor 800 begeisterten Zuschauern so gut wie selten zuvor aufgetrumpft. Bei Werder hingegen lief wenig zusammen. Hinzu kamen zwei krasse Bremer Abwehrfehler, die die Luruper Tore, jeweils erzielt aus 20 Metern Entfernung, begünstigten. Einzig Lellek, auf dem in der Oberligaelf ungewohnten Vorstopperposten, behielt in Werders Deckung die Übersicht. Auffällig auch Carsten Herrmann, der allerdings Mitte der ersten Halbzeit Werders größte Möglichkeit aus drei Metern kläglich vergab. Trainer Kalli Kamps Ärger zur Halbzeit war nur zu verständlich. „So ist ein Fußballspiel nicht zu gewinnen. Wenn sich jetzt nicht die Einstellung ändert, können wir hier nichts mehr gewinnen".

Kamps Worte fruchteten. Besonders die Mittelfeldakteure nahmen sich die Ansprache des Trainers zu Herzen und trieben endlich das Spiel der Amateure an. Besonders Hanses nutzte nun seine Freiheiten auf der rechten Seite zu schnellen Flügelläufen. So auch in der 58. Minute, als der Bremer nur noch mit einem Foul gebremst werden konnte, und Dressler den fälligen Strafstoß zum 1:2- Anschlußtreffer ins Netz setzte. Pech für Hanses,

daß er in der 72. Minute mit einer schweren Knöchelverletzung seinen Platz für Klobke frei machen mußte.

Kurz davor hatten die Amateure aber noch einmal ein paar bange Minuten zu überstehen. Denn schon drei Minuten nach Wiederanpfiff schickte der gute Unparteiische Baus Ordenewitz für zehn Minuten vom Feld. Begleitet wurde der Werder-Linksaußen von dem Luruper Mittelfeldspieler Eric Schumacher, dem einzigen Hamburger, der sich eine Bestnote verdiente. Doch während die Gastgeber ohne Schumacher mehr und mehr ihre Linie verloren, erkämpften sich die Bremer zunehmends Vorteile. Sehr zur Freude von Manager Behrens:

„Nach dieser Leistungssteigerung im zweiten Durchgang brauchen wir uns für das Pokalspiel am Mittwoch in Mahndorf keine Sorgen machen.„ Was er nicht verschwieg: Werder hatte lange Zeit Probleme in der Deckung. Hier hat die Mannschaft längst noch nicht zur Form des Vorjahres gefunden. „Aber was noch nicht ist, kann ja noch werden.“

Tore: 1:0 Malek (15.), 2:0 Holger Petersen (41), 2:1 Dressler (58. - Foulelfmeter), 2:2 Sauer (67.) 2:3 Gentzsch (68.), 2:4 Dressler (84.).

Das hochauflösende PDF der originalen Zeitungsseite von damals gibt es hier (bei iOS den Link länger gedrückt halten).