„Nach der Pause zwei Eigentore“

Der WESER-KURIER schrieb am 1. September 1969:

„Wenn man uns vorher gesagt hätte, wir verlieren nur 2:3„, klagte Werder-Verteidiger Piontek hinterher, „wir wären wahrscheinlich ganz zufrieden gewesen. Aber wenn man dann soviel Pech hat...“ Großes Pech attestierte auch Bundestrainer Schön den Bremern bei ihrer Niederlage im Niedersachsenstadion. „Nach der ersten Halbzeit gab ich den Hannoveranern kaum noch Chancen. Aber dann verlor Werder für fünf Minuten die Übersicht...„ Und diese kurze Zeitspanne zwischen der 48. und 55. Minute, in der die Gastgeber aus dem 0:1-Rückstand eine 2:1-Führung machten, gab auch Werder-Trainer Fritz Rebell Anlaß zu einer entschiedenen Stellungnahme: „Mit Horst Höttges wäre das nicht passiert, mit ihm hätten wir heute gewonnen!“ Aber ob mit oder ohne Höttges — auch diese Werder-Mannschaft, die eigentlich ohne die Spur einer Chance nach Hannover gefahren war, hätte mit beiden Punkten zurückkehren können, wenn sie nur etwas Glück gehabt hätte. Was sich sehr einfach belegen läßt: Vier der fünf Tore im Niedersachsenstadion schossen Bremer, zwei jedoch ins eigene Netz: Hasebrink (in der 48. Minute) und Coordes (75.) fälschten Schüsse, die entweder das Tor weit verfehlt oder von Bernard mühelos hätten gemeistert werden können, unerreichbar für den eigenen Schlußmann ab.

Das Spiel war zu,Ende, die Trainer Schön und Rebell trafen sich im Presseraum, und der Verlierer nahm Komplimente in Empfang: „In der ersten Halbzeit haben Sie Defensivfußball wie aus dem Lehrbuch gezeigt„, lobte Schön. In der Tat half den Hannoveranern in den ersten 45 Minuten weder die Unterstützung der 50.000 Zuschauer noch ihr komplettes “Star-Aufgebot„. Werder fing alle Angriffe souverän ab, die schnellen Konterstöße sorgten mehr als einmal für Gefahr vor dem Tor der Gastgeber. Und die 1:0-Führung, die Windhausen mit einem prachtvollen 20-m-Freistoß in der 29. Min. erzielte, entsprach bis zum Pausenpfiff durchaus den gezeigten Leistungen. Der „Millionen-Sturm“ der Hannoveraner (Cebinac, Heynckes, Skoblar, Siemensmeyer) hatte bis dahin keinen Stich bekommen - das war die große Überraschung dieses Spiels, und die Ursachen dafür verdienen besondere Beachtung:

Punkt 1: Piontek und Schmidt, die beiden Bremer Verteidiger, hatten ihre Gegner Siemensmeyer und Cebinac fest im Griff, was besonders im Fall Schmidt erstaunte: Er kam mit dem Jugoslawen zumindest ebensogut zu-recht wie in den Jahren zuvor Höttges.

Punkt 2: Egon Coordes steigerte sich gegenüber dem Spiel gegen Köln beträchtlich, er schaltete Heynckes weitgehend aus.

Punkt 3: Der taktische Schachzug Rebeiis, Björnmose auf Skoblar anzusetzen, war ein Volltreffer., Der Däne sorgte dafür, daß der einstige Publikumsliebling „Joschka" zur Pause mit Pfiffen verabschiedet wurde. Und wenn Werder im Ballbesitz war, zog Björnmose davon, kaum einmal verfolgt von Skoblar, was die gegnerische Abwehr in immer neue Probleme stürzte.

Da auch Schütz sich erstaunlich gut in der Rolle des Libero zurechtfand, war eigentlich beim Anpfiff zur zweiten Halbzeit nichts zu befürchten - bis eben Hasebrink den Ball unglücklich zum 1:1 abfälschte. Da kam plötzlich Unsicherheit in die Bremer Abwehr, da wurde „gebolzt“, statt weiterhin geschickt aus der Deckung heraus zu spielen, und prompt fiel vier Minuten später das einzige „reguläre“ Tor der Gastgeber durch Heynckes, der sich den Ball im Gewühl vor dem Tor angelte und einschoß.

Das brachte wieder, so seltsam es klingt, Ruhe in die Bremer Reihen. Das Spiel wurde ausgeglichen, doch jetzt zeigte sich ein Manko, das sich beim Defensivspiel der ersten Halbzeit noch gar nicht so ausgewirkt hatte: Werder hatte in Hannover praktisch nur einen Eineinhalb-Mann-Sturm zur Verfügung. Deterding war ein völliger Ausfall, amateurhaft und mit deprimierender Erfolglosigkeit versuchte er sich in Zweikämpfen mit dem souveränen Hellingrath. „Er hält sich für einen großen Spieler. Ich mußte ihm einmal über 90 Minuten das Gegenteil beweisen", verteidigte sich Rebell hinterher gegen den Vorwurf, den Bremerhavener nicht ausgewechselt zu haben. Wobei allerdings auch guter Rat teuer gewesen wäre: Außer Zembski, der eine Viertelstunde vor Schluß für den verletzten Hasebrink auf das Feid kam, hatte Werder lediglich noch Abwehrspieler Meyer anzubieten.

Und Werner Görts kann zur Zeit praktisch nur mit einem Bein Fußball spielen: Im linken Knie verspürt er bei jedem Schuß Schmerzen ,normalerweise müßte er - so Vereinsarzt Dr. Böhmert - einige Wochen pausieren, um die Bänderdehnung endgültig auszukurieren. Dennoch schoß er in der letzten Minute nach einem Musterpaß von Danielsen noch das - allerdings zu späte - Anschlußtor.

So war Windhausen praktisch die einzig vollwertige Sturmspitze, die zudem von Anders recht gut abgeschirmt wurde. Das war zu wenig, als es darum ging, den Rückstand aufzuholen, zumal die Unterstützung aus den hinteren Reihen weniger wurde: Hasebrink scheint immer noch ein Stück von seiner Bestform entfernt zu sein (Rebell: „Wenn er sich nicht steigert, ist er draußenl"), Piontek hatte mit dem jungen Brune mehr zu tun als vor der Pause mit Siemensmeyer. Und Schmidt ließ Cebinac in der Schlußphase zuviel Spielraum, was Günter Bernard im Tor noch zu einigen prachtvollen Paraden zwang.

Alles in allem jedoch: In Hannover gewann nicht die bessere, sondern die glücklichere Mannschaft. Werder machte bei der ersten Niederlage der Saison einen stärkeren Eindruck als beim 1:1 in Stuttgart und war gewiß nicht schwächer als beim 2:1 über Köln. Dieser stetige Leistungsanstieg sollte Mut machen für das bevorstehende HSV-Spiel, zumal die Mannschaft dann mit Höttges und Lorenz wieder über wesentlich bessere Voraussetzungen verfügen dürfte. „Am Montag fange ich wieder mit dem Training an", erzählte Höttges in Hannover - eine Nachricht, die auch Helmut Schön mit sichtlicher Zufriedenheit zur Kenntnis nahm.

Das hochauflösende PDF der originalen Zeitungsseite von damals gibt es hier. (bei iOS den Link länger gedrückt halten).