Zurückgeblättert: 22. August 1984

„Nur Gruber muß noch pausieren“ Seit 1963 spielt Werder in der Bundesliga, mehr als fünf Jahrzehnte, in denen sich im Fußball, bei Werder und in der Berichterstattung viel verändert hat. Wir zeigen die Originaltexte und Zeitungsseiten.

22.08.2019, 10:36 Lesedauer: 2 Min Zur Merkliste