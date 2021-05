„Man of the Match“ gegen Stuttgart

Osako ist Werders Bester Kein Spieler war bei der unglücklichen Niederlage beim VfB Stuttgart an so vielen Torchancen beteiligt wie Yuya Osako. Auch in der Gunst der Mein-Werder-Community liegt der Angreifer ganz vorne.

30.09.2018, 19:46 Lesedauer: 1 Min