Nach dem Spiel von Werder Bremen gegen Augsburg am Sonntag hat die Polizei 220 Fans eingekesselt und die Identität von 179 Personen kontrolliert. Diese waren „augenscheinlich den Ultragruppierungen zuzuordnen“, teilte eine Polizeisprecherin mit. Dabei konnten laut Polizei mehrere Tatverdächtige identifiziert werden, die im Zusammenhang mit dem schwerem Landfriedensbruch nach dem Pokalspiel gegen Atlas Delmenhorst im August stehen könnten. Wie viele Verdächtige es genau waren, konnten Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst nicht sagen.

Die Kontrolle in der Verdener Straße begann gegen 18 Uhr und wurde nach etwa vier Stunden beendet, teilte die Polizei mit. Offensichtlich Unbeteiligte durften die Kontrolle passieren. Die eingekesselten Personen seien mit Getränken und Toiletten versorgt worden. Laut Polizei verlief die Kontrolle friedlich.

Die Grün-Weiße Fanhilfe, eine der Fanszene nahe stehende Organisation, die Fans im Falle eines Polizeikontaktes juristische Hilfe anbietet, verurteilte den Polizeieinsatz. Sie wirft der Polizei vor, mit einem falschen Begriff über den Einsatz kommuniziert zu haben. In der Polizeimitteilung heißt es, man habe eine „Identitätsfeststellung“ durchgeführt. Die Grün-Weiße-Hilfe aber sagt, es sei eine „erkennungsdienstliche Maßnahme“ gewesen, da die 179 Fans von den Beamten fotografiert worden seien. Da die Fans Ausweise dabei gehabt hätten, entbehre dies „jeglicher rechtlichen Grundlage“, heißt es in einer Mitteilung der Gruppe. „Der erste von uns unterstützte Antrag wird morgen beim Amtsgericht Bremen eingereicht“, sagte Erkan Zünbül von der Grün-Weißen Hilfe, der 500 Mitglieder angehören, am Montag. Das Gericht müsse prüfen, ob die Polizeimaßnahmen rechtmäßig gewesen seien.

„Die Fans haben sich kooperativ verhalten"

Die Polizei bleibt auf Nachfrage dabei, dass es sich um „Identitätsfeststellungen“ gehandelt habe. „Der Grund und die Zielrichtung der Maßnahme wurde vor Beginn kommuniziert“, so eine Sprecherin. Zur Identifizierung von Tatverdächtigen seien die Ausweisdokumente geprüft und Lichtbilder gefertigt worden. „Lichtbilder und Personalien, die für das weitere Verfahren nicht relevant sind, werden unmittelbar gelöscht und nicht weiter gespeichert“, hieß es weiter. Auch hätten die von der Maßnahme betroffenen Personen die Möglichkeit, diese rechtlich überprüfen zu lassen.

Der Sozialarbeiter Daniel Behm vom Fanprojekt Bremen, einem Träger der freien Jugendhilfe mit dem Fokus gewaltfreie Fankultur, sagte: „Die Fans haben sich kooperativ verhalten. Die Aktion ging entspannt über die Bühne. Das Prozedere an sich ist daher nicht zu kritisieren. Ob die Aktion rechtens war oder nicht, müssen andere klären.“ Drei Mitarbeiter des Fanprojekts haben den Marsch der Ultragruppen, wie nach jedem Werder-Heimspiel, begleitet, als die Polizeikontrolle startete.

Der Hintergrund der Polizeikontrolle sind Ermittlungen wegen schweren Landfriedensbruchs. Am 10. August war nach dem Pokalspiel gegen Delmenhorst ein unbekannter Werder-Fan im Bereich der Harzburger Straße auf das Dach eines geparkten Autos geklettert und hatte einem neben ihm herlaufenden Polizisten gegen den Kopf getreten. Der Polizist wurde dabei verletzt und war dienstunfähig. Auch eine Polizistin wurde durch Steinewerfer verletzt. „Die verletzten Kollegen sind auf dem Weg der Besserung“, teilte die Polizeisprecherin auf Nachfrage am Montag mit.