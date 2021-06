Pressekonferenz und Training vor dem Pokal

Nach dem freien Montag starten die Werder-Profis an diesem Dienstag in eine Woche mit zwei Heimspielen: Erst kommt am Mittwoch (18.30 Uhr) der 1. FC Heidenheim zum Spiel der zweiten Pokalrunde ins Weserstadion, dann folgt am Sonnabend die Bundesliga-Partie gegen den SC Freiburg (15.30 Uhr). Über das Pokalspiel sprechen Trainer Florian Kohfeldt und Manager Frank Baumann heute um 13 Uhr in einer Pressekonferenz. Um 15 Uhr beginnt das öffentliche Training neben dem Weserstadion.