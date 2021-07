„Rehhagel fordert mehr Kombinationsspiel“

Der WESER-KURIER schrieb am 7. September 1984:

Otto Rehhagel hofft auf die Trotzreaktion seiner Stars: „Daß Franz Beckenbauer ihnen einen Korb gegeben hat, das muß Spieler wie Meier, Burdenski und Otten doch besonders anstacheln„, glaubt Werders Trainer vor dem Heimspiel am Sonnabend gegen den 1. FC Köln. Doch Norbert Meier beispielsweise, obwohl ihm morgen mit dem Kölner Stefan Engels sein Nachfolger im DFB-Kader präsentiert wird, sieht es anders: „Ehrgeizig bin ich immer, das ist für mich keine zusätzliche Motivation. Und ob der Engels gut oder schlecht spielt, das interessiert mich nicht mehr und nicht weniger als bei jedem anderen Kölner!“

Werders 25-jährigem Mittelfeldspieler geht es vor allem um sportliche Selbstbestätigung, doch das möchte er nicht nur für sich gelten lassen: „Bei uns in der gesamten Mannschaft ist es doch bisher in keinem der beiden Spiele richtig gelaufen. Warum? Da rätseln wir selber. Aber so ist es eben im Fußball: Man muß sich finden, auf einmal paßt es!"

Am Dienstagabend in Köln konnte sich Otto Rehhagel davon überzeugen, daß es auch beim morgigen Gegner trotz 3:1 Punkten noch nicht so recht läuft „Denen ist es gegen Bielefeld ähnlich ergangen wie uns gegen Uerdingen. Man will die Tore mit der Brechstange machen und verkrampft!„ Beeindruckt war Werders Trainer eigentlich nur von zwei Kölnern: von Torwart Schumacher („der hat einige irre Dinger gehalten“) und vom neuen Liebling der FC-Fans, dem jungen Lehnhoff: „Der hat vor allem in der ersten Halbzeit auf der rechten

Seite tolle Sachen gemacht und erinnert tatsächlich ein wenig an Bernd Schuster!"

Personelle Sorgen gibt es bei Werder nicht mehr, seit Bruno Pezzey vom Arzt grünes Licht bekam und nach einer Gehirnerschütterung gestern wieder das Training aufnahm. „Wenn er sich nicht plötzlich wieder schlecht

fühlt, ist er dabei", berichtete Rehhagel, der damit auf die inzwischen recht gut aufeinander abgestimmte Innenverteidigung Kutzop/Pezzey zurückgreifen kann. Auch sonst wird es wohl keine Änderungen geben, wenngleich Neubarth und Hermann beim 2:4 in München nach ihrer Einwechslung bewiesen, daß sie Werders Spiel durchaus noch beleben können.

Rehhagel spricht von der „kontrollierten Offensive", die Spieler schwärmen vom totalen Angriff. Meier: „Am meisten hat es im ersten Jahr nach dem Wiederaufstieg Spaß gemacht. Da hatten wir manche Gegner ja total im Sack, die kamen kaum aus der eigenen Hälfte heraus!" Doch inzwischen ist der einstige Überraschungseffekt verpufft, die Gegner kennen Werder. Und nicht nur die Bremer tun sich beim „Forechecking" schwerer: Selbst HSV-Trainer Happel bekannte in diesen Tagen, daß seine Mannschaft nicht mehr zum Einschnüren des Gegners komme, von ihm „Pressing" genannt. Rehhagel dazu: „Auch die anderen haben gelernt; der Fußball ist derzeit taktisch in einer beträchtlichen Entwicklung!"

Von seiner Mannschaft erwartet er daher morgen ein besseres Kombinationsspiel als bisher, längeres Ballhalten und -treiben sollen zu den Ausnahmen gehören. Auch Rudi Völler, noch immer ohne Saisontor, soll dabei keine Ausnahme machen. Rehhagel: „Natürlich ist er Individualist, das ist seine Stärke. Er soll auch weiter dribbeln, aber eben nicht ausschließlich!"

Der 1. FC. Köln muß morgen bei Werder ohne Pierre Littbarski auskommen. Wie eine Röntgenuntersuchung im Kölner Eduardus-Krankenhaus ergab, erlitt der Nationalstürmer beim 1:1 gegen Bielefeld eine schwere Rippenprellung und einen sogenannten Lungenkollaps. Littbarski fehlt in jedem Fall auch im Argentinien-Länderspiel am nächsten Mittwoch in Düsseldorf. Kölns Trainer Hannes Löhr bangt vor dem Spiel in Bremen auch noch um den Einsatz von Hartwig (Leistenverletzung).

Das hochauflösende PDF der originalen Zeitungsseite von damals gibt es hier. (bei iOS den Link länger gedrückt halten).