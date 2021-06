„Rufers spätes Geständnis: Ja, die Hand war im Spiel!“

Am 14. August 1989 schrieb der WESER-KURIER:

Zuerst wäre wohl die Frage zu stellen: Hat ein Fußballprofi, sofern er weiterhin als fairer Sportsmann gelten will, die Pflicht, den Schiedsrichter darauf hinzuweisen, daß er den Ball mit der Hand ist Tor gestoßen hat? Werders Neuverpflichtung Wynton Rufer, man weiß es spätestens seit den Zeitlupen-Aufnahmen der Fernsehkameras, verspürte diese Verpflichtung nicht. Er ließ sich feiern, sein Fauststoß zum 1:0 wurde als Tor gewertet. Schiedsrichter Neuner und die meisten der 25 000 Zuschauer hatten es nicht besser erkennen können.

Die zweite Frage zur Sache: Wenn schon des Regelverstoßes überführt, sollte man dann auch noch leugnen? Wynton Rufer, der sich als praktizierender Christ sicherlich schwerer mit der Unwahrheit tut als manch anderer, brauchte rund vier Stunden, dann hatte er sich entschieden: „Ja, da war wohl die Hand mit im Spiel“, erzählte er ZDF-Reporter Töpperwien. Der hatte ihn nach stundenlangen Anstrengungen zur Aussage bewegen können und damit die Nase vorn gegenüber den zahlreichen Journalisten im Weserstadion, vor denen Rufer geflüchtet war, denen gegenüber er sich auch anschließend in seiner Lilienthaler Wohnung verleugnen ließ. Zu einem Zeitpunkt, zu dem die ARD den erfolgreichen „Handball“ schon aufgezeigt hatte. Das sorgte für Verärgerung, auch bei Werder: „Er hatte vom Trainer und mir die Anweisung, sich der Presse zu stellen. Wir werden darüber sprechen müssen“, sagte Willi Lemke gestern.

Der Exbremer Frank Ordenewitz, man erinnere sich, wurde etwa vor Jahresfrist von der FIFA weltweit dafür ausgezeichnet, weil er ein Handspiel im eigenen Strafraum zugegeben und seiner Mannschaft damit einen Elfmeter eingebrockt hatte. Ein lobenswertes Beispiel sportlicher Fairneß, hieß es damals in der Laudatio, derweil die Berufskollegen wesentlich weniger beeindruckt waren als die Herren der FIFA. Denn in jenem Spiel in Köln hatte praktisch nichts mehr auf dem Spiel gestanden. Werder war schon Meister, als Ordenewitz dem fragenden Schiri wahrheitsgemäß mitteilte: „Ja, es war Hand!“

Diesmal fragte keiner, diesmal ging es um einiges. Deswegen waren die Situationen nicht unbedingt vergleichbar. Deswegen hat wohl zumindest jeder, der schon einmal Fußball spielte, Verständnis dafür, daß Rufer reflexartig die Faust zu Hilfe nahm, als er im Sprung merkte, daß er anders nicht mehr an den Ball kommen würde. Doch warum tat er sich später so schwer, als der Tatbestand per Fernsehschirm eindeutig geworden war? Da ging es nur noch um Glaubwürdigkeit, die Fakten waren seit der zehnten Spielminute endgültig. Denn eine Tatsachenentscheidung wie die Neuners ist nicht mehr zu ändern, das wußte auch der Profi Horst Köppel. „Was soll's. Er hat es clever gemacht, und der Schiri hat nichts gesehen. Also war es ein Tor“, hakte der Borussen-Trainer die Situation ab.

Für seine Spieler hingegen wird dies 0:2 noch Konsequenzen haben. „Bei uns denken einige mehr ans Autogrammschreiben als ans Fußballspielen. Jetzt werden ernste Worte fallen“, kündigte Koppel an, lastete seinen Spielern vor allem mangelnde Einsatzbereitschaft an. „Wer acht von zehn Zweikämpfen verliert, der kann auch nicht gewinnen!“

Die negativen Folgen des Pokaltriumphes („bei uns jubeln sie immer noch“) machen Koppel nun zweifellos in der Bundesliga zu schaffen, derweil der Pokal-Verlierer Werder auf jeden Fall seine Lehren aus dem Berliner 1:4 gezogen hatte. Dieter Eilts: „Wir wußten, daß wir von der ersten Minute an zur Sache zu gehen hatten!“

Bleibt die Frage, warum sie es im wesentlich bedeutenderen Pokalfinale nicht gewußt hatten. Denn sieben Wochen danach fand Otto Rehhagel ein sehr kritisches Wort für Werders Berliner Vorstellung: „Prominentenfußball!“

Diesmal akzeptierte der Bremer Coach nur die erste Halbzeit seiner Mannschaft ohne Einschränkungen, nach der die Weichen allerdings schon gestellt waren. Werders Hoffnungen, gegen eine danach zur Offensive gezwungene Borussia Konterchancen geboten zu bekommen, erfüllten sich gleich aus zwei Gründen nicht: Zum einen scheuten die Dortmunder nach wie vor das Risiko, zum anderen ließ Werders konstruktives Spiel nach dem Wechsel viel zu wünschen übrig. Der einzig perfekte Angriff brachte Eilts nach schönem Solo in ideale Schußposition, doch dann verließen ihn offenbar die Nerven: „Ich wollte den Ball über den Torwart heben, habe aber etwas zu hoch angesetzt“, gab der 24jährige zu, konnte aber dennoch zufrieden sein: Vor allem dank seiner Zweikampfstärke war von Nationalspieler Möller so gut wie nichts zu sehen.

Überhaupt war es die für Bremer wohl erfreulichste Erkenntnis dieses Spiels, daß die Abwehr im Gegensatz zum Düsseldorf-Spiel Geschlossenheit verriet, die Abstimmung stimmte wieder. Ob es die eigene Stärke oder mehr die Schwäche der Borussia war, das wird sich morgen und am Freitag zeigen, wenn die Bremer zweimal auswärts anzutreten haben. Allerdings: Toreschießen war bisher weder die Stärke des nächsten Bundesliga-Gegners Nürnberg noch des Pokal-Kontrahenten St. Pauli.

