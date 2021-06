Vorfälle beim Werder-Spiel gegen Freiburg

Schlägerei in der Ostkurve Während des Werder-Spiels gegen Freiburg ist es im Stadion zu zwei Auseinandersetzungen gekommen. In einem Fall soll es in der Ostkurve auch Tritte gegen den Kopf gegeben haben. Die Polizei sucht Zeugen.