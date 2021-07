„Schon nach einer halben Stunde entschieden“

Der WESER-KURIER schrieb am 31. August 1964:

Das war ein eindrucksvoller Auftakt im Weser-Stadion: Vor über 20 000 Zuschauern schlug der SV Werder

In seinem ersten Bundesliga-Heimspiel der neuen Serie Eintracht Braunschweig 5:1 (5:1). Diese Zahlen erhalten erst Gewicht durch die Tatsache, daß die Bremer Elf durch die Verletzung zweier Spieler vor der Pause stark benachteiligt war. Zwar konnten Klöckner, der von Brase gefoult worden war, und Steinmann,

dessen Knie bandagiert werden mußte, nach kurzer Behandlung außerhalb des Spielfledes wieder mitmachen, doch waren sie sichtlich nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte. Werder erzwang die Entscheidung schon bis Mitte der ersten Halbzelt, als durch Tore von Hänel (10. Min.), Piontek (24. Min.) und Schütz (25. Min.) ein 3:0-Vorsprung herausgeholt werden konnte, der nicht mehr aufzuholen war.

Der Braunschweiger Jäcker ist nicht nur einer der tüchtigsten, sondern auch einer der sympathischsten deutschen Torwarte. Er ist einsichtig genug, um zu wissen, daß es sich empfiehlt, rechtzeitig von der Bühne des Hochleistungssports abzutreten. Deshalb hat er seinen Platz leichten Herzens geräumt, als er erkannte, daß sein Verein mit dem 22jährigen Wolter einen vielversprechenden jungen Mann besitzt. In diesen Wochen nun muß Jäcker die Reservebank wieder räumen, weil sein Nachfolger verletzt ist. Die meisten Spiele hat er

jedoch hinter sich, aber er wird sich kaum einmal daran erinnern, daß Stürmer, Verteidiger und Läufer der Gegenseite ihn fünfmal überwanden, wie das am Sonnabend der Fall war.

Sein Kommentar „Werder war in hervorragender Verfassung" war sicher ehrlich gemeint und sollte nicht von den Schwächen der eigenen Mannschaft ablenken. Auf jeden Fall entsprach seine Ansicht der Meinung der meisten Zuschauer. Werder hat tatsächlich ausgezeichnet gespielt — gescheiter und wuchtiger, harmonischer

und schneller vor allem als die Niedersachsen. Begeisternde Spielzüge gab es vor allem zu Beginn und nach dem Wechsel zu sehen, als die Bremer Elf immer selbstbewußter auftrumpfte und sich die bessere Kondition

bemerkbar machte. Dabei läßt sich beim besten Willen nicht behaupten, Werder hätte alles auf die Trumpfkarte Angriff gesetzt und damit eben Glück gehabt. Im Gegenteil: Der Respekt vor dem Sturm des Gegners gebot es, die Torsicherung sehr stark zu machen. Daraus erklärt sich die Maßnahme, Steinmann als Gegenspieler von Krafczyk anzusetzen und Jagielski als „letzten Mann" aufzubauen.

In dieser gut gestaffelten Abwehr verfingen sich die Braunschweiger Stürmer immer wieder. Wenn sie gestoppt waren, wurde ihnen immer wieder vorgemacht, was sie selbst nur selten zuwege brachten: weite Vorlagen, schnelles Direktspiel, Variationen. Als Schlüsselfigur erwies sich Hänel, der einfallsreichste Stürmer auf dem Platz. Die Rolle, die er im Mittelfeld spielte, war in erheblichem Maße mitentscheidend für den Verlauf dieser Begegnung. Mit Freude nahmen die Zuschauer Notiz davon, daß Ferner sich gegenüber den letzten

Spielen verbessert zeigte. Am meisten sahen die Braunschweiger ihr Tor offenbar von Matischak bedroht, der sich mit Kaadc viele packende Zweikämpfe lieferte und meistens sogar von zwei oder gar drei Gegenspielern angegriffen würde, wenn er in Ballbesitz war. Zebrowski, eifrig wie immer, erhielt besonders starken Beifall, als er eine Steilvorlage Ferners erreichte, seinen Gegenspieler ins Leere laufen ließ und zum vierten Tor für die Bremer einschoß.

Zu diesem Zeitpunkt war das Spiel allerdings schon entschieden. Von den drei Treffern, die bis dahin gefallen waren, wird vor allem das Tor, das Schütz erzielte, noch lange Gesprächststoff liefern. Einen Freistoß — Matischak war von Kaack regelwidrig angegriffen worden — schoß er derart scharf an der Abwehrmauer vorbei ein, daß die Flugbahn des Balles kaum zu verfolgen war. Hänel hatte vorher die Bremer nach Vorarbeit von Zebrowski in Führung gebracht, und Piontek hatte diesen Vorsprung auf 2:0 erhöht. Kein Braunschweiger

Abwehrspieler hatte sich gerührt, als der rechte Bremer Verteidiger nach vorn gelaufen war und einen Weitschuß gewagt hatte.

Der 3:0-Vorsprung ermunterte Werder offenbar, ohne Konzentration zu spielen. In der letzten Viertelstunde dar ersten Halbzeit schienen viele gute Vorsätze vergessen zu sein, und erst nach der Pause kämpfte die Mannschaft wieder ehrgeiiig. Es schien, als könnte sie das Tempo auch 120 Minuten lang durchstehen. Der Lohn war ein fünftes Tor, das Matischak erzielte, der vielleicht noch erfolgreicher gewesen wäre, wenn er mehr seiner Schußkraft vertraut hätte. Wenn das Spiel auch gerade in seiner letzten Phase oft recht einseitig war, so können die Braunschweiger doch darauf hinweisen, daß sie zweimal den Pfosten trafen und daß zweimal Bremer Feldspieler statt des schon geschlagenen Torwarts Bernard den Ball auf der Linie fortschlagen mußten.

Zudem lautete das Eckenverhältnis in der ersten Halbzeit 7:1 für Eintracht. Gerade die Eckbälle aber machten

Werder schwer zu schaffen, zumal Bernard dabei weder Sprungkraft noch Übersicht verriet. Oder hemmte Nervosität den Bremer Torwart derart, daß er erst in den Schlußminuten einen sicheren Eindruck machte? Es wird interessant sein, den weiteren Weg der Braunsch,weiger Eintracht zu verfolgen. Die Frage ist vor allem: werden die drei veranlagten Innenstürmer so harmonieren, wie sich die Niedersachsen das vor dem Beginn der Meisterschaft vorgestellt hahen? Die wertvollsten Spieler der Gäste standen mit Schmidt, Kaack und Brase in der Abwehr. Werders herausragende Kräfte waren Piontek, Hänel und Ferner. Einen Ausfall gab es nicht. Um so schwerer wird es fallen, vor dem Spiel am Sonnabend in Frankfurt die richtige Wahl bei der Aufstellung zu treffen, denn dann steht auch Höttges wieder zur Verfügung.

Das hochauflösende PDF der originalen Zeitungsseite von damals gibt es hier. (bei iOS den Link länger gedrückt halten).