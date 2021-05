So realistisch wie noch nie

Es wirkt eigentlich fast alles wie immer: Mit einer flüssigen Kombination spielt man sich bis vor das Tor, steht in aussichtsreicher Position – und haut den Ball in die Wolken. Mit einem neuen Feature macht Electronic Arts (EA) mit Fifa 19 das Spielerlebnis schwerer und dürfte so auch mitunter für Ärger bei den Usern sorgen. Denn während bei den Vorgängerversionen das einfach Drücken der Schusstaste schon für den einfachen Torerfolg reichte, kommt es nun auf das Timing an. Drückt man die Schusstaste beim Berühren des Balls erneut, hat man ein fast perfektes Timing und kann Traumtore erzielen. Drückt man die Taste zu früh oder zu spät, hat man eine Streuung im Schuss, die einen an den Rand der Verzweiflung bringt – gerade für Einsteiger könnte das zum Ärgernis werden. Zwar kann man weiterhin auch auf die altbekannte Variante des einfachen Drückens bauen, doch scheint EA die Schüsse deutlich entschärft zu haben.

Torhüter spielen intelligenter mit

Deutlich realistischer wirken dagegen schon die weiteren Änderungen im Gameplay. Die Torhüter fallen nicht mehr um wie Bahnschranken und spielen intelligenter mit, im Mittelfeld kommt es zu mehr Zweikämpfen, bei denen es auf das richtige Timing ankommt, durch technische Fehler oder Ungenauigkeiten beim Passen kommt es zu mehr Ballverlusten und das Spieltempo wurde reduziert – so realistisch wie in diesem Jahr war Fifa noch nie. Im Spiel kann man dazu noch besser taktische Änderungen vornehmen. Beton anrühren wie Schalke 04 in der Vorsaison oder doch offensiv wie Jürgen Klopps Liverpool FC? Mit zwei, drei schnellen Handgriffen kann man zwischen mehreren voreinstellbaren Varianten im Spiel variieren – eine Möglichkeit, die Hauptkonkurrent Pro Evolution Soccer übrigens schon seit Jahren anbietet.

Dazu hat EA dem Spiel erneut ein grafisches Update gegönnt, im dritten Jahr in Folge kommt auch die Frostbite-Engine zum Einsatz, die Stars wie Werder-Kapitän Max Kruse und Co. sehr detailgetreu zeigen.

Die größte Änderung im Spiel aber sind die neuen Modi. Erstmals kann man die Champions League und die Europa League spielen, die es vorher nur beim Fifa-Konkurrenten Pro Evolution Soccer gab. Egal ob Gruppenmodus, Endrunde oder direkt das Finale, der Nutzer kann sich den Startpunkt frei auswählen. EA zelebriert den Erfolg, endlich die Lizenz für die beiden wichtigen europäischen Wettbewerbe zu haben, ausgiebig. Wer Fifa erstmals startet, muss sich gleich durch eine Partie zwischen Turin und PSG spielen, inklusive der bekannten Fanfare der Champions League und dem Henkelpott in Großaufnahme.

Die neuen Wettbewerbe werten auch den Karrieremodus auf, der zum Frust der Fifa-Spieler sonst keinerlei Neuerungen anbietet. Erneut hat EA auf die Möglichkeit verzichtet, den Managermodus zu erweitern. Wer das Stadion ausbauen will oder mit Fans in Interaktion treten will, sucht danach beim Karrieremodus weiterhin vergeblich. Nur beim Training der Spieler ist es nun endlich möglich, auch Attribute wie Sprintgeschwindigkeit und Stärke zu trainieren.

Ähnlich sieht es bei Ultimate Team aus, dem Online-Erlebnis von Fifa. Auch dort konzentriert man sich auf die neue Champions-League-Lizenz. Mit Raúl oder Rivaldo gibt es neue Icon-Karten von Spielern, die in der Champions League Geschichte geschrieben haben. Zusätzlich gibt es mit den „Divison Rivals“ einen neuen Spielmodus, bei dem man gegen Spieler auf demselben Level antreten kann.

In das wohl letzte Kapitel geht dagegen die Story um den fiktiven Charakter Alex Hunter, den man seit Fifa 17 auf seinem steilen Weg nach oben begleiten konnte. Dabei begleitet der Spieler nicht nur Alex Hunter und seinen Freund Danny Williams, sondern diesmal auch Hunters Halbschwester Kim Hunter, die für die Nationalmannschaft der USA aufläuft. Wie die Story verläuft, wird an dieser Stelle natürlich nicht verraten, doch das Spiel verläuft nach bekanntem Prozedere: Man verbessert sich durchs Training, wird in Spielen eingesetzt und muss Sonderaufgaben erfüllen. Der Story zu folgen fällt jedoch bei drei parallel verlaufenden Strängen nicht sonderlich leicht.

Gänzlich neu sind bei Fifa die Spiele mit sogenannten Hausregeln, die gerade bei Spielen mit Freunden an der Konsole zum Renner werden dürften. Vor dem Spiel kann man zwischen fünf verschiedenen Regeln eine Auswahl treffen. Tore aus der Distanz zählen doppelt, wer ein Tor schießt, verliert einen zufällig ausgewählten Spieler oder das Deaktivieren von Fouls und Abseits sind mögliche Optionen für kurzweilige und unterhaltsame Abende.

Fazit

EA betreibt mit Fifa 19 Feinschliff vom Allerfeinsten. Mit der Champions League-Lizenz hat man nun endlich ein lange fehlendes Puzzleteil dem Spielerlebnis hinzugefügt und mit den neuen alternativen Spielmodi noch zusätzlich einen Spaßfaktor eingebaut. Dank dem verbesserten und realistischerem Gameplay ist Fifa 19 eines der wohl besten Fußballspiele seit Langem und setzt hohe Erwartungen in den Nachfolger, in dem EA auch endlich die Freunde des Karrieremodus bedenken muss.