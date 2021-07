Trainer Konrad Fünfstück war die Erleichterung über den Sieg gut anzusehen. Mit beiden Händen klatschte er Kebba Badjie ab, nachdem der in der Nachspielzeit einen Sololauf mit dem Tor zum 3:1 abschloss. So ging ein Samstagnachmittag auf Platz elf mit einem Sieg der Gastgeber zu Ende, obwohl es lange Zeit gar nicht danach ausgesehen hatte. Doch mit einem Kraftakt brachte der Bundesliga-Nachwuchs die drei Punkte in der Regionalliga gegen die Reserve von Zweitligist Holstein Kiel über die Ziellinie und sprang zumindest für eine Nacht auf den vierten Tabellenplatz.

Bis zur Pause hatten sich beide Mannschaften nur wenig weh getan, die Partie plätscherte tor- und chancenlos über den Rasen auf Platz 11. Kiels Kulikas versuchte es aus spitzem Winkel, Werder-Torwart Plogmann aber stand richtig (6.), fünf Minuten später ging ein Volleyschuss von Werders Gruev Richtung Himmel. Damit sind die ersten 45 Minuten bis auf zwei weitere Chancen, gerecht verteilt auf beide Teams, schnell erzählt.

Karbstein und Badjie schlagen zu

Munter wurde es nach dem Wechsel. Die Kieler hatten den besseren Start, Laurynas traf per Foulelfmeter (56.) – und machte Werder damit wild. Denn nur zwei Minuten später glich Werder durch Luc Ihorst aus. Fünfstück wechselte, brachte Badjie für Mensah Quarshie. Ein Spielertausch, der sich noch auszahlen sollte. Badjies erste gute Szene brachte zwar nicht die Führung, weil Gruev nach Querpass freistehend vergab (69.), insgesamt war Werder jetzt aber überlegener.

Das Ergebnis war eine rasante Schlussphase. Die 82. Minute: Werder-Verteidiger Rorig flankte in den Strafraum, der Ball segelte an den Fünfmeterraum, wo Kapitän Malte Karbstein unhaltbar verlängerte. Den Schlusspunkt setzte dann Badjie in der zweiten Minute der Nachspielzeit mit einem Sololauf. Werders letzter Regionalliga-Auftritt 2019 auf Platz 11 endete mit einem späten, aber verdienten Sieg.