Nach dem Geheimtraining am Sonnabend in Bremen steht heute das letzte Testspiel vor Beginn der Rückrunde auf dem Programm. Dabei trifft die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt um 13 Uhr auf Platz 11 auf den Zweitligisten Hannover 96. Zuschauer sind für dieses Testspiel nicht zugelassen. Wir berichten aber natürlich in der WK-Flutlicht-App und auf weser-kurier.de ausführlich über das Spiel.