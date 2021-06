„Tore für Werder, Möbel für Heilsarmee“

Am 28. Juli 1989 schrieb der WESER-KURIER:

Da mußten selbst die Dauerkarteninhaber passen. „Wynton Rufer? Wer ist das denn?" fragten sie auf der Geschäftsstelle nach, als sie ihre Jahrestickets abholten. „Rufer ist ein Luftikus", nörgeln seine Kritiker in der Schweiz seit Jahren. „Er ist ein ganz brillanter Fußballer", sagen aber auch dieselben Fußballexperten dem Neuzugang des SV Werder eine ganz große Saison in Deutschland voraus. Ehefrau Lisa sieht es ähnlich, sie ist über

zeugt: „Wynton ist ein Abenteurer. Ein starker Typ. Ob „Kiwi (benannt nach dem Wappenvogel Neuseelands), „Träumer„ (Rufer über Rufer) oder „Ein Wahnsinniger“ (Sport Zürich), in jedem Fall dürfte feststehen: Wenn die Bundesliga heute zum 27. Mal Ihren Vorhang hebt, steht auf der Bremer Fußballbühne ein Exot, ein Paradiesvogel namens Wynton Rufer. Ein Mann, der ab sofort nur noch an der Anzahl seiner Tore gemessen wird.

Aber vielleicht ist Wynton Rufer ganz einfach nur ein gläubiger Christ, der so gar nicht in die rauhe Fußballwirklichkeit zu passen scheint Als wir uns mit Wynton Rufer trafen, steckte ein Button „Jesus loves You„ an seinem T-Shirt Der Sohn einer neuseeländischen Mutter und eines Auswanderers aus der Schweiz meint es ernst mit Gott. „Ich lese jeden Tag in der Bibel. Es ist das spannendste Buch, das ich je kennengelernt habe“, sagt er, und er handelt: Wenn die Rufers in diesen Tagen nach Lilienthal umziehen, wird ein Großteil der Wohnungseinrichtung in der Schweiz bleiben.

„Wir brauchen nicht viel, die meisten Dinge verschenken wir„, erzählt seine Frau. In der Schweiz ist bekannt: Vor drei Jahren vollzog sich im Leben des Wynton Rufers eine wundersame Wandlung. Aus Saulus wurde Paulus. In einer Nacht- und Nebelaktion düste er mit seinem Bruder Shane Rufer zu einem WM-Qualifikationsspiel in seine Heimat. In Auckland lernte er seine heutige Frau Lisa kennen. Die blonde Schönheit, eine gebürtige Australierin, arbeitete als Fotomodell und half ihm über die deftige Strafe hinweg, die sein damaliger Arbeitgeber gegen ihn verhängte. Das war 1985. Der FC Zürich legte den Torjäger auf Eis. Im Schweizer Fußball galt er fortan als „enfant terrible“. Wynton Rufer nutzte die Sperre zur Ableistung seines Wehrdienstes in der Schweiz.

„Dabei machte ich die Bekanntschaft mit einem Soldaten, der sich sehr stark für die Heilsarmee und den Glauben engagierte", bezeichnet der 26jährige selbst diese Begegnung als eine Art Schlüsselszene in seinem bisherigen Leben. „Wir sprachen über Jesus Christus. Und nach und nach bekamen die Dinge für mich eine ganz andere Bedeutung. Der Fußball ist seitdem nicht mehr das wichtigste in meinem Leben." Bruder Shane spielt in Genf. Mit Löwenmähne und Vollbart. Der 28jährige ist ein harter Bursche. Davon kann Karl-Heinz Rummenigge ein Lied singen, der im Vorjahr zusammen mit Shane Rufer bei Servette kickte. „Shane ist ein Bandit", flachst Wynton und deutet mit dem Finger auf eine Narbe auf seinem linken Spann.

Der „Treter„ (Sport Zürich) ist ein Beispiel dafür, daß ein Profi in der Schweiz mit wenig fußballerischem Können viel Geld verdienen kann. „Shane ist überbezahlt“, frotzelt Wynton, „aber das ist der Punkt: Wenn es um das Finanzielle gegangen wäre, würde ich heute noch in Zürich spielen. Es ist leicht verdientes Geld.„ Bei einem Safari-Urlaub in Kenia schnappte sich Wynton Rufer einmal einen Jeep und fuhr in die unbekannte Wildnis. „Schließlich standen wir da, ohne Wasser und Benzin“, erinnert sich Lisa. Jetzt will sich der Modellathlet, der ein perfektes Schwyzerdütsch spricht, in das Abenteuer Fußball-Bundesliga stürzen.

Otto Rehhagel kann einen Draufgänger im Sturm gut gebrauchen. In der Vorbereitung gegen die Bundesligisten Köln und Stuttgart deutete Rufer sein Gefährlichkeit wiederholt an. Trotzdem hat der 30malige neuseeländische Nationalspieler einen riesengroßen Respekt vor dem deutschen Fußball. „Ich muß kämpfen. Das Tempo im Training und bei den Testspielen war viel höher als zuletzt bei den Grasshoppers. Im Augenblick bin ich nur müde und echt kaputt vom Training„, bittet der Mittelstürmer die Werder-Fans um etwas Geduld. „Ich brauche noch Zeit, bis ich meine optimale Leistung bringen kann. Noch fehlt mir die Spritzigkeit Ich bin und war immer ein Spätstarter. Das wird in Bremen — und ganz besonders jetzt — nicht anders sein.“ Hat er seinen Wechsel zum SV Werder in die Bundesliga schon bereut? „Nein, im Gegenteil: es ist alles viel besser, als ich gelaubt hatte. Ich habe einen ruhigen Verein und einen „erstklassigen Trainer gesucht. Beides habe ich in Bremen gefunden. Wenn das so bleibt, kann ich mir sehr gut vorstellen, eine längere Zeit bei Werder zu verbringen.“

Man merkt es Wynton Rufer an, sein Weltbild kommt ins Wanken. Seine Augen glänzen, wenn er über den deutschen Fußball spricht Rufer meint es ernst mit der Bundesliga. Wie mit Gott „Früher habe ich mit allen Leuten über alles geredet Ich habe mich stets dadurch in Schwierigkeiten gebracht Das geht nicht mehr in Deutschland. Werder gibt mir eine Chance, die will ich nutzen." 89 Treffer erzielte Wynton Rufer zwischen 1982 und '89 in 187 Spielen in der Schweizer ALiga. Morgen am Hamburger Millerntor gegen den FC St. Pauli gibt er sein Bundesligadebüt, beginnt eine neue Torschützenliste. Der Name Wynton Rufer soll möglichst oft drin auftauchen. „Ein Tor gleich im ersten Spiel wäre traumhaft", überlegt er, „aber ich bete nicht um Tore."

