„Touristischer Edelstein und sportliches Neuland“

Am 27. August 1994 schrieb der WESER-KURIER:

Seit über einem Jahrzehnt spielt der SV Werder nun schon fast ununterbrochen Saison für Saison auf der internationalen Bühne, und doch haben die Wettbewerbe um europäische Pokale noch Überraschungen und Neuheiten parat. Denn gestern zogen die Herren der UEFA in Genf erst Werder und dann Maccabi Tel Aviv aus dem Topf, und Willi Lemke wußte sofort: „Gegen eine israelische Mannschaft haben wir noch nie gespielt." Das erste Spiel um den Europacup der Pokalsieger wird wahrscheinlich am 15. September im Weserstadion, das Rückspiel 14 Tage später in Tel Aviv stattfinden.

Neu für die Bremer Fans ist die Tatsache, daß sie sich in dieser Saison an den Donnerstag als internationalen Spieltag ihres SV Werder gewöhnen müssen. Denn die Neuordnung der europäischen Wettbewerbe durch die UEFA sieht vor, künftig den populären Mittwoch ausschließlich für die Champions League der Landesmeister zu reservieren und dienstags die Spiele um den UEFA-Cup auszutragen. Für die Pokalsieger ist eben der Donnerstag vorgesehen. Klare Strukturen, die im Erstrundenspiel der Bremer aber schon aufgebrochen werden könnten.

Auf den 15. September, das Hinspieldatum, fällt nämlich einer der höchsten jüdischen Feiertage überhaupt,

der Jom Kippur. Dieser Versöhnungstag, an dem die Gläubigen ihre Sünden bekennen, wird als strenger Fast- und Bußtag begangen, außerdem gehört zum Gottesdienst auch das fünfmalige Beten des 18-Bitten-Gebets (Schmone Esre). „Wir haben den Maccabi-Verantwortlichen deshalb angeboten„, sagte Willi Lemke, „auf einen anderen Termin auszuweichen, wenn sie mit uns das Heimrecht tauschen.“ Der konkrete Bremer Vorschlag: Werder tritt zunächst am Dienstag, 13. September, in Tel Aviv an, das Rückspiel würde dann zwei Wochen später im Weserstadion ausgetragen.

Doch darauf wird der Gegner wohl nicht eingehen, „denn der Maccabi-Trainer möchte unbedingt den sportlichen Vorteil des Heimrechts im Rückspiel behalten", erfuhr Willi Lemke. Die endgültige Entscheidung fällt aber erst in den nächsten Tagen, in Tel Aviv hat man sich Bedenkzeit ausgebeten. So oder so wird Werder trotz der Israel-Premiere Schwierigkeiten haben, den Gegner als attraktives Los zu verkaufen. „Wir werden sehr volkstümliche Preise anbieten", versprach Lemke schon gestern, sogar ohne darüber mit dem Präsidium gesprochen zu haben. „Die werden sicherlich eins mit mir sein", glaubte der Manager.

Um so interessanter dürfte für die Anhänger eine Reise zum Auswärtsspiel sein, denn Tel Aviv, zweitgrößte Stadt Israels (ca.340 000 Einwohner), hat einiges zu bieten: das Mittelmeer etwa, den arabischen Basar im berühmten Stadtteil Jaffa oder das größte Zentrum der diamantenverarbeitenden Industrie mit dazugehöriger Diamantenbörse. Kurzum: Ein touristischer Edelstein, weshalb sich Werder-Torwart Oliver Reck nach der Auslosung wohl zu Recht auf eine „schöne Reise nach Israel„ freute. Uli Borowka weiß sogar schon, was ihn erwartet: „Ich kenne die Stadt von Trainingslagern mit Borussia Mönchengladbach.“ Bedenken, die politisch schwierige Situation im Nahen Osten könnte womöglich Auswirkungen auf die Stadt haben (Mirko Votava:

„Hoffentlich ist es ruhig„), kann Willi Lemke zerstreuen: „Ich habe mich erkundigt, die Lage ist sicher.“

Sportlich hingegen ist Maccabi Tel Aviv hierzulande eine unbekannte Größe, trotzdem steht außer Frage: Die Bremer sind haushoher Favorit. „Ich habe zwar meine Lektion gelernt und sage, daß es keine leichten Gegner mehr gibt", stapelte Lemke wohl angesichts der jüngsten Erfahrungen mit den Bayern-Amateuren tief, „aber

trotzdem müssen wir die erste Runde überstehen." Für Werder spricht vor allem die Erfahrung, denn der israelische Fußball mischt erst seit 1991 im Europacup mit. Maccabi Tel Aviv war in der vergangenen Saison international gar nicht vertreten, im Jahr zuvor scheiterte die Mannschaft im Cup der Pokalsieger in Runde eins am FC Brügge (0:1, 0:3). Für Uli Borowka ist das Weiterkommen ohnehin kein Thema: „Es gibt viel unangenehmere Gegner. Wir müssen die erste Runde überstehen, und das schaffen wir auch!

Das hochauflösende PDF der originalen Zeitungsseite von damals gibt es hier (bei iOS den Link länger gedrückt halten).