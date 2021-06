U23 gewinnt auch zweites Saisonspiel

Für das Tor des Tages sorgte diesmal Kebbe Badije. Der noch knapp 19 Jahre junge Offensiv-Spieler, geboren in ­Gambia und aufgewachsen in Deutschland, wurde einst in der Jugend des Blumenthaler SV ausgebildet und wechselte im Sommer vom VfL Oldenburg zum SV Werder. In der 50. Minute veredelte er in Heide die Vorarbeit von Kevin Schumacher und Florian Dietz zum Tor des Tages.

Werder-Trainer Konrad Fünfstück hatte im Vergleich zum Wochenende umbauen müssen. Marin Pudic und Julian Rieckmann waren am Montag ins Profi-Trainingslager nach Grassau beordert worden. Dennoch übernahmen die Werder-Youngster auch diesmal sofort die Regie auf dem Spielfeld, auch wenn Torabschlüsse relativ selten zustande kamen. In der 64. Minute wurde ein Treffer von Luc Ihorst nicht anerkannt, der Schiedsrichter ­entschied auf Abseits. Jeweils kurz vor Ende der beiden Halbzeiten ergaben sich auch für den Gastgeber große Chancen. Bei einem Schuss aus fünf Metern sowie einem Freistoß segelte der Ball jedoch knapp vorbei. Am Sonntag erwartet Werder auf Platz 11 den FC St. Pauli II.