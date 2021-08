Von einem großen Namen zu sprechen, wäre übertrieben. Das würde Clemens Schoppenhauer auch gar nicht wollen. Aber wer mit 28 Jahren über 30 Einsätze in der 2. Bundesliga absolviert und an die 100 Spiele in der 3. Liga gemacht hat, blickt auf eine sehr ordentliche Karriere als Fußballer zurück. Insofern ist dem FC Oberneuland durchaus ein Transfer-Coup gelungen mit die Verpflichtung des Innenverteidigers. Oder es ist „ein Geschenk“, wie Vizepräsident Uwe Piehl es ausdrückt. Nun verwundert es nicht, dass sich ein Regionalliga-Aufsteiger ganz besonders freut, wenn er einen Spieler dieser Qualität bekommen kann. Lange mussten die Verantwortlichen nicht überlegen, das steht fest. Aber was ist eigentlich mit Clemens Schoppenhauer, zuletzt immerhin noch in Diensten des Drittligisten Chemnitzer FC? „Für mich steht nun die wieder die Leidenschaft des Fußballs im Vordergrund, nicht der Beruf“, sagt der Neuzugang.

Nun ist sie also zu Ende, die Reise, die vor ziemlich genau neun Jahren begonnen hatte. Damals war Clemens Schoppenhauer gerade 19 Jahre alt, und er hatte seit rund fünf Jahren des Trikot des SV Werder getragen. Weil er bereits ein Jahr zuvor in den Kader der U 23 aufgestiegen und erste Erfahrungen in der 3. Liga gesammelt hatte, galt er als Talent mit guter Perspektive. Diese verbesserte sich noch, als die Profis in der Vorbereitung gleich vier verletzte Innenverteidiger ersetzen mussten. Da Naldo, Per Mertesacker, Sebastian Prödl und Mickael Silvestre fehlten, durfte der Nachwuchs ran: Clemens Schoppenhauer stand ebenso wie sein junger U 23-Kollege Leon Balogun in der Vorbereitung.

Und weil nun mal eben sonst keiner da war für die zentrale Abwehr, schienen sogar ein paar Bundesligaspiele mit dem unerfahrenen Duo möglich. Das weckte natürlich öffentliches Interesse. Plötzlich stand einer im Fokus, den niemand auf dem Zettel hatte. „Aber ich habe das gar nicht so wahr genommen“, erinnert sich Clemens Schoppenhauer. Mit Druck sei diese Phase jedenfalls nicht verbunden gewesen. „Den größten Druck habe ich mir immer selbst gemacht.“ Es wurde auch nichts aus der frühen Bundesliga-Karriere: Werder verpflichtete in Sokratis einen weiteren Abwehrspieler, und Schoppenhauer musste einstweilen zurück in die U23.

Stammspieler in Würzburg

„Aber ich hatte damals Blut geleckt“, sagt der gebürtige Bremerhavener. 2014 folgte der Wechsel zu den Würzburger Kickers, und dort hatte Schoppenhauer seine besten Jahre. Denn in Bayern wurde er zum Stammspieler, absolvierte 31 Einsätze in der zweithöchsten Spielklasse. Es verwunderte jedenfalls nicht, dass der Abwehrspieler trotz des Würzburger Abstiegs in der 2. Liga bleiben konnte – beim FC St. Pauli. „Das war eine runde, geile Geschichte“, blickt Clemens Schoppenhauer auf die zwei Jahre zwischen 2017 und 2019 zurück.

Es passte Vieles in dieser Zeit. Nur sportlich lief es nicht: Gerade zwei Spiele verbrachte er im Profiteam, ansonsten trat er in der Regionalliga an. Das war nicht gut. Er habe allerdings seinen Teil dazu beigetragen, findet Clemens Schoppenhauer: „Ein Spieler ist nie frei von Fehlern, wenn es nicht funktioniert.“ So etwas sagen nur Kicker, die sich von Zeit zu Zeit reflektieren. Clemens Schoppenhauer zählt offenbar schon lange dazu. „Er war schon immer ein schlauer Kopf und einer der wenigen, die selbstkritisch sind“, sagt Thomas Wolter. Der Sportliche Leiter des Werder-Leistungszentrums war früher mal Trainer des Innenverteidigers in der grün-weißen U23. Zwar findet er, dass sich sein ehemaliger Schützling „sehr früh für sein Alter“ aus dem bezahlten Fußball zurückzieht. „Aber Clemens hat eben schon immer über den Tellerrand hinaus gesehen und denkt jetzt an die Zukunft“, meint Thomas Wolter.

Umzug nach Lilienthal

Er trifft den Nagel wohl auf dem Kopf. Denn auch nach St. Pauli ging es nicht wirklich gut weiter für Clemens Schoppenhauer. Beim VfR Aalen absolvierte er in der Saison 2018/2019 noch 17 Partien in der 3. Liga, in Chemnitz waren es zuletzt neun. Der Preis für den Profifußball wäre ihm einfach zu hoch: „Du hast in der 3. Liga einen Aufwand wie in den Bundesligen, verdienst aber für Fußball-Verhältnisse nicht so viel Geld.“ Man darf das nicht falsch verstehen: Schoppenhauer hat sich schon ein gutes Polster geschaffen für die kommenden Jahre. Er ist nun mit seiner Frau und der kleinen Tochter in ein Haus in Lilienthal gezogen und kann entspannt abwarten, welche Perspektiven sich ergeben. „Wir fallen weich“, sagt er.

Er wird deshalb wohl auch nicht bereuen, dass er sich vor einigen Wochen bei FCO-Coach Kristian Arambasic gemeldet hatte, „abgefuckt vom Profifußball“ und mit viel Lust auf eine Rückkehr in die Heimat. Die Schoppenhauers wollen jetzt einfach sesshaft werden. Nun geht die „Spielerfrau“ erst einmal zurück in den Job als Kommissarin bei der Bremer Kripo. Der Kicker selbst schaut sich um, und wird dabei vom FC Oberneuland unterstützt. Womöglich beginnt Schoppenhauer demnächst ein Praktikum bei einem Vereinssponsor. Und wenn daraus nichts werden sollte, dann sucht er eben weiter, ganz ohne Stress. „Ein Job war keine Bedingung für meinen Wechsel“, sagt der prominente Neuzugang. Clemens Schoppenhauer ging es um andere, für ihn deutlich wichtigere Dinge. Sonst hätte er wohl auch das beim FCO übliche Spielergehalt in Höhe von 250 Euro nicht akzeptiert.