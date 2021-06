„Verheißungsvoller Auftakt für Werder“

Am 14. August 1964 schrieb der WESER-KURIER:

Das war ein verheißungsvoller Saisonauftakt für den SV Werder: Vor 10 000 Zuschauern schlug er gestern abend unter Flutlicht im Weser-Stadion die englische Profimannschaft von Sheffield Wednesday 1:0 (0:0). Die Bremer gewannen gegen die Gäste von der Insel also mit dem gleichen Torunterschied wie ihr erster Gegner in der Bundesliga, der 1. FC Kaiserslautern, der Sheffield vor wenigen Tagen mit 2:1 das Nachsehen gegeben hatte. Es war ein schnelles, hartes und kampfbetontes Treffen, in dem sich beide Mannschaften nichts schenkten.

Einen besseren Prüfstein hätten sich die Bremer wenige Tage vor Beginn der schweren Meisterschaftsserie kaum aussuchen können, denn die Engländer kämpften mit dem Elan einer Mannschaft, für die viel auf dem Spiel steht, und sie zerstörten einige Vorstellungen darüber, wie sich auf dem Kontinent mancher Fußballfreund die englische Spielweise vorstellt. Nimmt man Sheffield Wednesday als Maßstab, dann ist ganz offenbar, daß sich die englischen Spieler bemühen, Anschluß an das zu finden, was wir auf dem Kontinent „moderne Spiel weise" nennen. Geblieben ist die kraftvoll-athletische Art, aber deutlich erkennbar ist das Bestreben, das Spiel ideenreicher zu gestalten und das Tempo zu forcieren. Die große Schnelligkeit war überhaupt das Hauptmerkmal dieses Kampfes auf dem etwas glitschigen Boden.

Werder hatte lange Mühe, es seinem Gegner in dieser Beziehung gleichzutun, der erst in der letzten Viertelstunde etwas erlahmte und behaupten darf, daß er mehr Torchancen herausspielte als die Bremer Elf. Die besondere Aufmerksamkeit der Zuschauer galt den „Neuerwerbungen" Werders, wenn auch nur unvorsichtige Leute nach 90 Minuten voreilige Schlüsse ziehen werden. Soviel darf aber schon jetzt behauptet werden: Höttges ist ein großer Gewinn für die Elf. Von allen Feldspielern galt ihm der meiste Beifall, denn er ist ein athletischer, kraftvoller und mit guter Spielübersicht ausgestatteter Verteidiger, der sich ebensowenig schont wie seinen Gegenspieler. Steinmann schob sich weniger in den Vordergrund — dafür ist er wohl auch nicht der Typ — und hatte auffällig viel Mühe, das scharfe Tempo mitzuhalten.

Aber wer will schon verlangen, daß sich ein neuer Mann auf Anhieb in eine neue Umgebung einfügt? Wenig

Kontakt zu seinen Nebenspielern fand, zumindest in der ersten Halbzeit, auch Matischak. Das Tor, mit dem der stämmig gebaute Mittelstürmer in der 53. Minute das Treffen entschied; ließ aber die enorme Schußkraft des früheren Schalkers ahnen. Eine Vorlage von rechts nahm er direkt und schoß unhaltbar an dem wendigen Springett vorbei zum 1:0 ein. In der ersten Halbzeit fiel kein Tor, obwohl sich beiden Seiten viele Chancen boten. Zuerst hatte Bernard merklich Mühe, den glatten Ball immer sicher unter Kontrolle zu bringen. Mit

zunehmender Spielzeit wurde der Torwart jedoch immer mehr zum großen Halt in der Abwehr.

Beeindruckend war besonders seine Reaktionsschnelligkeit bei Schüssen aus kurzer Entfernung. Matischak stand in halbrechter Position allein vor dem Tor und schoß den Ball links am Pfosten vorbei, Finney traf nach

einem schönen Angriff den Pfosten, Klöckner knallte den Ball aus 25 Metern wuchtig gegen die Torlatte — die aufregenden Szenen rissen vor allem in den letzten zehn Minuten vor der Pause nicht ab. Werders große Zeit kam jedoch erst nach dem Seitenwechsel. Vielleicht hatte die Mannschaft jetzt endlich die richtige Einstellung gefunden, vielleicht wirkte sich aber auch der Austausch der beiden Halbstürmer — Ferner und Soya mußten Schütz und Hänel Platz machen — aus. Die Bremer Mannschaft bekam die Engländer jetzt besser in den Griff

und diktierte das Spiel. Doch Sheffield Wednesday gab sich noch längst nicht geschlagen. Immer wieder konterte die Mannschaft geschickt und versuchte, die Bremer Abwehr von den Flügeln her aufzubrechen.

Zeitweise hätte man glauben mögen, eine südamerikanische Mannschaft vor sich zu haben — so laut riefen sich die englischen Spieler gegenseitig etwas zu. An dem Ergebnisänderten sie aber nichts mehr. Werder-Trainer Multhaup meinte nach dem Spiel. „Zum Auftakt der Saison war es ein ausgezeichnetes Treffen. Die Engländer haben mich mit ihrer Stärke überrascht, doch auch mit meiner Mannschaft bin ich vollauf zufrieden.

Zwar fehlte es noch hier und da an der erforderlichen Kondition, aber spielerisch war auf diesem schweren Boden kaum mehr zu erzielen. Wie hart der Kampf war, zeigt sich daran, daß sowohl Steinmann als auch Höttges mit Muskelkrämpfen zu Boden gingen und massiert werden mußten. Wir haben lange gebraucht, um den erforderlichen Spielrhythmus zu finden, doch in der zweiten Halbzeit lief das Spiel zeitweise so, wie ich es mir vorgestellt habe. Die Engländer sind schließlich ihrem eigenen Tempo zum Opfer gefallen. Wir werden auch bis zum Beginn der Punktspiele weiterhin jeden Tag trainieren, um die noch fehlende Kondition entscheidend zu verbessern. Ich werden am Freitag nach Bergedorf 17 Spieler mitnehmen, um sie vermutlich

alle noch einmal zu überprüfen."

Das hochauflösende PDF der originalen Zeitungsseite von damals gibt es hier (bei iOS den Link länger gedrückt halten).