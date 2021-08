Vogt: Werder soll Leistungszentrum selbst zahlen

Der Plan von Werder Bremen, in der Pauliner Marsch ein neues Leistungszentrum für den Nachwuchs zu errichten, wird immer kontroverser diskutiert. Seit knapp einem Jahr sprechen Vereinsvertreter, Politiker und Anwohner des nahe gelegenen Osterdeichs darüber, ob und wie solch ein Neubau umgesetzt werden kann und vor allem, wer das Projekt überhaupt bezahlen soll. Mit Kristina Vogt (Linke), der neuen Wirtschaftssenatorin der Rot-Grün-Roten Koalition, erklärt jetzt erstmals eine führende Politikerin, dass der Bundesligaverein die Finanzierung alleine stemmen müsse. „Grundsätzlich sehen wir den Verein hier in der Pflicht, ein Leistungszentrum zu finanzieren“, sagte sie dem ­WESER-KURIER.

Auch aus dem Bremer Sport kommen kritische Töne zu einer möglichen Finanzierungsbeteiligung der Politik am Nachwuchsleistungszentrum. „Es liegt auf der Hand, dass der Bundesliga-Fußball eine überwiegend kommerzielle Angelegenheit ist“, erklärte Andreas Vroom als Präsident des Bremer Landessportbundes. Und fügte an: „Analog zu einem normalen Wirtschaftsunternehmen gibt es keine Verpflichtung der Stadt, solch einem Unternehmen derart unter die Arme zu greifen, auch wenn Werder die größte Mar­ke ist, die Bremen zu bieten hat. Die Politik muss sich im Klaren sein, was sie dazu beitragen will.“ Vroom kämpft derzeit darum, dass der Sport-Etat – er betrug zuletzt 7,5 Millionen Euro – in den Haushaltsverhandlungen aufgestockt wird. „Unter diesem Gesichtspunkt muss man schauen, ob eine Forderung von angeblich 16 Millionen Euro für das Leistungszentrum zu rechtfertigen ist“, sagte er.

Werder wünscht sich Unterstützung

Das sieht Werder Bremen natürlich etwas anders. Der Bundesligist hatte zuletzt betont, dass man sich von der Stadt Bremen eine Beteiligung von bis zu 50 Prozent an den Kosten wünsche, die ersten Plänen zufolge bei rund 32 Millionen Euro liegen sollen. Zur Aussage der Wirtschaftssenatorin erklärte Michael Rudolph, Werders Direktor Kommunikation: „Wir wollen deutlich machen, dass dieses Projekt gerade auch in einer zukunftsorientierten Stadt wie Bremen viele Chancen bietet und deshalb Unterstützung verdient. Dafür gibt es verschiedenste Ansätze.“

Zuletzt hatte Werders Sportchef Frank Baumann beklagt, dass dem Verein Knüppel zwischen die Beine geworfen würden. „Wir sind der einzige Standort, der in den letzten 15 Jahren keinen Euro, keinen Cent von der Stadt und vom Land bekommen hat, was Infrastruktur betrifft“, hatte Baumann erklärt. Die Stadt hatte die Vorwürfe zurück gewiesen und auf unterschiedliche Finanzhilfen verwiesen. Auslöser war der Streit um Gebühren für Polizeieinsätze bei Risikospielen, für die der Verein zahlen muss.

Zurückhaltende Parteien

Bei den Koalitionspartnern der Linken hält man sich mit Aussagen zur möglichen Finanzierung des Nachwuchsleistungszentrums hingegen zurück. „Wir warten zunächst auf die Pläne von Werder Bremen. Erst wenn die vorliegen, werden wir alles Weitere besprechen – gemeinsam mit Werder“, erklärte Volker Stahmann, wirtschaftspolitischer Sprecher der SPD. Auch Jens Tittmann, Sprecher der Bausenatorin Maike Schaefer (Grüne), sagte, dass man erst die fertigen Baupläne des Bundesligisten abwarten wolle, bevor man auf Fragen zur Finanzierung Antworten gebe: „Erst das Konzept, dann die Finanzen.“

Die CDU hingegen befürwortet eine finanzielle Unterstützung. „Werder Bremen ist ein wichtiger Standortfaktor und sollte daher auch bei der Nachwuchsförderung unterstützt werden. Daher halten wir grundsätzlich eine finanzielle Beteiligung der Stadt Bremen für angebracht“, sagte Marco Lübke, sportpolitischer Sprecher der CDU. Mit der Einschränkung, dass man die Höhe der Beteiligung erst festlegen solle, wenn ein Konzept für den Bau des Zentrums vorliege. Die Aktuelle Stunde der Bürgerschaft befasst sich auf FDP-Antrag an diesem Mittwoch mit der Frage: „Bremen gegen Werder? Werder braucht den Support der Politik“.

Neue Gespräche

Kristina Vogt hält den Bau einer solchen Nachwuchsstätte grundsätzlich für begrüßenswert. „Das kann die Wettbewerbsfähigkeit stärken“, sagte sie. Das Wirtschaftsressort stehe im regelmäßigen Austausch mit dem Verein und der Stadion GmbH. Klar ist aber auch, dass zunächst die Rahmenbedingungen für einen Neubau festgelegt werden müssen, der in einem Hochwassergebiet liegt. Werder hatte erste Pläne vor knapp einem Jahr im Beirat und dem damaligen Senat vorgestellt. Eine anschließend gegründete Arbeitsgruppe hatte die Pläne weiter diskutiert.

Jetzt soll es neue Treffen geben. „Wir gehen davon aus, dass wir jetzt wieder den Austausch zwischen allen Interessengruppen aufnehmen können und mehr Verbindlichkeit in diese Gespräche bekommen. Ein Fahrplan soll in den kommenden Wochen aufgestellt werden“, sagte Werder-Sprecher Rudolph. Man habe die vergangenen Monate genutzt, um die Detailtiefe der Pläne weiterzuentwickeln. Es solle auch Gespräche mit Anwohnern und benachbarten Vereinen geben.