„Warten auf die Grätsche“

Am 15. August 2014 schrieb der WESER-KURIER:

Vor einigen Tagen schien es fast so, als sei Werders Bundesliga-Kader für die kommende Saison komplett. Nun kommt aber doch noch einmal Schwung in die Transferbemühungen der Bremer. Geschäftsführer Thomas Eichin und Trainer Robin Dutt haben einige Spieler im Blick, sagen sie selbst. Und sogar ein Transfer in höheren Kategorien ist dabei plötzlich nicht mehr ausgeschlossen.

Das Tackling war mal eine Spezialität des Fußballprofis Thomas Eichin. In der Abwehrreihe von Borussia Mönchengladbach hatte er an der Seite von Spielern wie Thomas Kastenmeier oder Michael Klinkert in den 1990er-Jahren nicht selten die Sense ausgepackt. „Früher bin ich öfter Mal dazwischengegrätscht“, blickte Eichin gestern zurück in seine aktive Zeit als Bundesligaspieler. Heute, als Geschäftsführer, sind die Tacklings hingegen weniger geworden. Und wenn, dann sehen sie auch anders aus. Zum Beispiel könnte der Geschäftsführer Eichin nun noch am besten dazwischengrätschen, wenn sich zwei andere Vereine um einen Spieler streiten.

So wie es derzeit bei Per Skjelbred der Fall ist. Auch wenn Eichin sagt, dass er momentan eher weniger in Transferverhandlungen hineingrätsche, verdichten sich die Anzeichen, dass Werder an dem Mittelfeldspieler

des Hamburger SV interessiert ist. Die Hamburger setzen gerade alles daran, den Norweger zu verkaufen. Hertha BSC Berlin, das Skjelbred bisher nur ausgeliehen hatte, will aber die geforderte Ablösesumme von etwa 2,5 Millionen Euro nicht bezahlen. Der Deal zwischen den Berlinern und Hamburgern scheint gar geplatzt. Und nun könnte Werder ins Spiel kommen, zumal derzeit noch unsicher ist, wie lange Theo Gebre Selassie den Bremern nach seiner Verletzung wirklich fehlen wird.

„Wir machen unseren Job und wissen genau, was auf dem Markt gerade los ist“, sagte Eichin gestern. „Wir wollen für alle Fälle vorbereitet sein.“ Dieser Fall der Fälle, in dem die eigentlich so klammen Bremer doch noch mal auf dem Transfermarkt zuschlagen könnten, könnte sich auch beim Spieler Bryan Ruiz ergeben. Wie

die honduranische Zeitung „Diario Diez“ berichtet, sei Werder neben Ajax Amsterdam heißer Kandidat für die Verpflichtung des Costa-Ricaners. Beim Offensivspieler, der in der vergangenen Saison mit dem FC Fulham in die englische Zweitklassigkeit abgerutscht war, könnte Werder wie bei Skjelbred der glückliche Dritte sein.

Nachdem Besiktas Istanbul bereits eine Fünf-Millionen-Offerte abgegeben hatte und sich beide Vereine schon über einen Wechsel einig gewesen sein sollen, bevorzugt Ruiz, der sich nicht sonderlich gut mit Fulham-Trainer Felix Magath verstehensoll, offenbar einen Wechsel in die Bundesliga. Werder, so heißt es, könne sich der zweimalige WM-Torschütze als neuen Arbeitgeber vorstellen. Das Interesse der Türken an Bryan Ruiz jedenfalls scheint bereits erkaltet. Besiktas hat seinen Fokus mittlerweile auf den Marokkaner Younes Belhanda von Dynamo Kiew gelegt. Fulham gerät durch den geplatzten Ruiz-Deal mit den Türken zudem unter Zeitdruck, will es den 28-Jährigen noch verkaufen. Der Preis, so die Tendenz, dürfte fallen, was Werder und somit Thomas Eichin in die Karten spielt.

„Wir haben diverse Spieler im Blick“, sagte Thomas Eichin dazu. „Ob Ruiz dabei ist? Ich weiß es nicht. Ich möchte zu diesem Zeitpunkt auch gar nicht mehr dazu sagen“, ließ der Geschäftsführer ein mögliches Werder-Interesse an Costa Ricas WMStar offen. Eine Aussage, die viel Platz für Interpretationen bot. Ein Dementi jedenfalls war es nicht, sodass man durchaus zu der Erkenntnis gelangen konnte, dass Ruiz mindestens auf Werders Einkaufszettel stehen dürfte – wenn er denn zum Sonderangebot zu haben wäre. Aber wie sollte sich Werder plötzlich einen Transfer in der Größenordnung eines Skjelbreds oder gar Ruiz’ leisten können?

Schließlich hieß es bis vor einigen Tagen, dass den Bremern die finanziellen Mittel fehlten, um noch einmal ordentlich auf dem Markt zu investieren. Ein geplanter Transfer dürfte für Werder wohl nur dann klappen, wenn der Fußball-Bundesligist noch mindestens einen Spieler abgäbe. Eljero Elia, Ludovic Obraniak oder auch ein Sebastian Prödl wären Profis, die dem Verein kurzfristig finanzielle Spielmittel offenbaren würden. Hinzu kommen die gut und gerne siebenstelligen Beträge, die Werder in Sachen Gehältern bei Joseph Akpala (Wechsel zu Karabükspor) und wohl bald auch bei Mehmet Ekici einsparen wird. Der ehemalige türkische Nationalspieler steht türkischen Medienberichten zufolge kurz vor einem Wechsel zu Trabzonspor. Bis zum Wochenende soll es eine Entscheidung geben, heißt es.

„Bei Memo Ekici sind wir derzeit in sehr guten Gesprächen. Aber noch ist nichts Abschließendes dabei herausgekommen. Da gibt es den ein oder anderen Interessenten, mit dem wir uns unterhalten“, sagte Eichin. Und auch wenn Eichin im Fall Eljero Elia beteuert, dass ein Verkauf des Offensivmannes derzeit absolut kein Thema sei, würde der Niederländer Geld in die Werder-Kasse spülen. „Natürlich hat Elli einen gewissen Marktwert. Er ist auf einem guten Weg bei uns. Es ist zwar keiner unverkäuflich, aber ich hoffe, dass er in der nächsten Saison bei uns spielt und seine Tore schießt“, so Eichin. Der Niederländer hatte ja kürzlich selbst gesagt, dass man ihm mitgeteilt habe, ihn bei einem guten Angebot durchaus noch abgeben zu wollen. „Wir haben keinen Zeitdruck. Der Transfermarkt ist noch bis Anfang September geöffnet“, sagte Thomas Eichin gestern noch. Zeit genug also für den Geschäftsführer, zu einer seiner geliebten Grätschen auszuholen.

Das hochauflösende PDF der originalen Zeitungsseite von damals gibt es hier (bei iOS den Link länger gedrückt halten).