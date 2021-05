„Werbung in eigener Sache“

Der WESER-KURIER schrieb am 10. Juli 2014:

Ein wenig Nervosität machte sich im Pressekonferenzsaal vor dem Test gegen Pogon Stettin breit. „Wo ist Ludovic Obraniak?“, fragte ein polnischer Journalist etwas irritiert. Werders Mittelfeldspieler war nicht auf dem PK-Podium aufzufinden – entgegen der Ankündigung auf dem Ablaufplan für Werders Gastauftritt. Stattdessen hatte Werders Nachwuchsmann Martin Kobylanski im Presseraum Platz genommen und erzählte in wohl ziemlich gutem Polnisch, dass er seinen Mitspielern ein bisschen was über den „Ekstraklasa“-Klub und dessen Fußballern berichten konnte. So richtig brennend schien das die polnischen Kollegen nicht zu interessieren.

Sie wollten vielmehr etwas über ihren polnischen Nationalspieler aus Bremen wissen. So musste also Werders Trainer Robin Dutt die Fragen, die eigentlich für Obraniak gedacht waren, beantworten. Dutt kam gleich mit einem Versprechen daher. Er prophezeite: „Wir werden seine Klasse noch sehen.“ Richtig viel von dieser Klasse war bei Obraniak in seinem ersten halben Jahr in Bremen ja noch nicht zu sehen. Ein wichtiges Freistoßtor gegen Gladbach war dabei und hier und da auch einige fußballerische Andeutungen, dass in ihm noch eine Menge mehr Qualität stecken mag. Nach einer Verletzungspause allerdings tauchte Obraniak in der zweiten Hälfte der Rückrunde kaum noch in Werders Mannschaftsaufstellung auf. „Es lief in dieser Phase gut

für uns, da ist es dann für jeden Spieler schwierig, wieder ins Team zu rutschen“, sagte Dutt.

Nun beginnt bald eine neue Saison, in der sich zeigen wird, ob Obraniak das Zeug zum Leistungsträger hat. In Stettin durfte Obraniak jedenfalls schon einmal von Beginn an ran. Und bereits wenige Minuten nach Dutts Qualitäts-Versprechen ließ der Franzose mit polnischen Wurzeln seine Klasse gleich ein paar Mal aufblitzen. Der Mann, der erst seit einem halben Jahr in Bremen spielt, war so etwas wie ein Gewinner beim 1:1 gegen Pogon. Mit seinem Tor zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung machte er kräftig Werbung für sich selbst und überzeugte die meiste Zeit auch in der Mittelfeldraute – mal links, mal zentral vorne.

„Das Tor wird ihm gutgetan haben“, sagte dann auch Robin Dutt nach dem Spiel. Und Ludovic Obraniak fand es „besonders schön, ausgerechnet hier in Polen ein Tor zu schießen“. Für den Linksfuß, der in Frankreich aufgewachsen ist und wegen seiner polnischen Vorfahren für das Nationalteam Polens spielen darf, wird es aber, noch wichtiger sein, aus dieser Partie etwas Schwung für die weitere Vorbereitung mitzunehmen.

Denn sein Plan, sich in seiner ersten kompletten Saisonvorbereitung einen Platz in der ersten Elf zurückzuerobern, dürfte nicht leichter geworden sein. Zwar ist mit Aaron Hunt einiges an Qualität im offensiven Mittelfeld verloren gegangen. Wenn Werder aber auf der Suche nach einem weiteren Mittelfeldspieler bald fündig wird, ist die Konkurrenz um einen Stammplatz wieder groß. Zumal mit Fin Bartels bereits eine neue Alternative für die offensive Kreativabteilung ins Team gestoßen ist.

Andererseits bringt Ludovic Obraniak mit seiner Erfahrung und seinen Fertigkeiten genau jene Voraussetzungen mit, um ein Spieler für Werder zu werden, der den Unterschied ausmachen kann. Obraniak

weiß das selbst. Weswegen er sich in der kommenden Saison deutlich mehr Einsatzminuten erhofft als in der abgelaufenen. Versprechen, dass es so kommen wird, wollte Obraniak in Stettin noch nicht. Dass er alles dafür tun werde, hingegen schon.

Das hochauflösende PDF der originalen Zeitungsseite von damals gibt es hier (bei iOS den Link länger gedrückt halten).