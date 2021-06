Werder-Abstieg würde 50 Millionen Euro kosten

Der Abstieg von Werder Bremen in die zweite Liga würde den Verein und die Stadt Bremen mehr als 50 Millionen Euro kosten. Das geht aus Informationen hervor, die dem WESER-KURIER vorliegen. Demnach rechnet der Bundesligist bei einem Gang in die Zweitklassigkeit mit Einbußen von rund 30 Millionen Euro durch geringere TV-Einnahmen. Der Rest ergibt sich aus reduzierten Sponsoren- und Ticketerlösen. Insgesamt würden die Mindereinnahmen beim Abstieg bei rund 45 Millionen Euro liegen.

Die Stadt Bremen befürchtet Rückgänge im Hotel- und Gastronomiebereich, die im ersten Jahr eines möglichen Abstiegs aber noch nicht allzu groß wären. Insgesamt würde es sich dabei um eine mittlere einstellige Millionensumme handeln.

Werder Bremen steckt tief im Überlebenskampf der Bundesliga. Der Klub rutschte nach der 0:2-Niederlage gegen Union Berlin am vergangenen Wochenende auf den vorletzten Platz der Tabelle. Auch in der Führungsetage hat man sich längst mit dem Szenario Bundesliga-Abstieg und den Folgen befasst. Klaus Filbry, Vorsitzender der Geschäftsführung von Werder Bremen, sagte dem WESER-KURIER: "Die Bundesliga ist ein brutaler Verdrängungswettbewerb. Für Werder würde der Abstieg einen drastischen Rückgang der Einnahmen bedeuten.“

Große Wertschöpfung

Wie groß die Wertschöpfung von Werder Bremen für den Standort Bremen ist, zeigt eine Studie von Nielsen Sports, einem Forschungs- und Beratungsunternehmen aus Köln, die Werder Bremen in Auftrag gegeben hatte. Dort heißt es, dass an Werder-Heimspielen allein durch Verzehr und Anreise der Stadionbesucher ein regionaler Ertrag von etwa 15 Millionen Euro entsteht – ohne Ticketing und Merchandising. Insgesamt liegt die Wertschöpfung des Vereins inklusive Übernachtungen und touristischer Nutzungen laut Nielsen-Studie bei rund 300 Millionen Euro jährlich.

Klar ist, dass weniger auswärtige Besucher nach Bremen kämen, wenn die Gegner nicht mehr Bayern München, Borussia Dortmund oder Schalke 04 heißen, also Vereine, die großes Fan-Potenzial besitzen. Experten gehen allerdings davon aus, dass die Zuschauerzahlen im ersten Jahr des Abstiegs nicht gravierend zurückgehen würden.

„Die Auswirkungen für Hotels und Gaststätten sind noch nicht absehbar“, sagt Nathalie Rübsteck, Bremer Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes. Allerdings habe auch die zweite Liga attraktive Mannschaften. „Und wenn Werder dann wieder häufiger gewinnt, werden die Fans auch trinkfreudiger“, hofft Rübsteck.

Vorerst keine Entlassungen

Werders Geschäftsführung geht davon aus, dass im ersten Jahr in der zweiten Liga noch keine Mitarbeiter entlassen werden müssten. Allerdings wären Kostenreduzierungen in vielen Bereichen unumgänglich, für die die jeweiligen Direktoren verantwortlich wären. Die Geschäftsführung würde auch Ausgaben in der Kommunikation, im Bereich der Corporate Social Responsibility, also dem gemeinnützigen Engagement, und anderen Sportarten auf den Prüfstand stellen.

Laut Nielsen-Studie müsste die Stadt Bremen mehr als 50 Millionen Euro in Print-, Online- und TV-Werbung investieren, um die Sichtbarkeit zu erzielen, die die Stadt dank Werder gratis bekommt. Dieser Wert würde zwar bei einem Abstieg sinken, allerdings im ersten Jahr nicht signifikant. Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) sagt: „Sollte es zu einer Phase in der zweiten Liga kommen, wäre das auf Sicht sicher ein großer Verlust für die Stadt. Erfahrungen aus anderen Städten zeigen aber, dass es im ersten Jahr nicht zu solchen Effekten kommt.“

Das glaubt man auch bei Werder Bremen. „Wenn wir absteigen sollten, wird hier auch in der nächsten Saison Fußball gespielt“, sagt Filbry, „seriöser und kostenbewusster Fußball.“ Und er sei sicher, dass aufgrund der zwar drastisch reduzierten, aber im Zweitligavergleich weiterhin hohen TV-Einnahmen, der Kostensituation des Kaders und durch die Werte im Kader eine gute Mannschaft aufgestellt und gut gewirtschaftet werden könnte. Ein sofortiger Wiederaufstieg müsse dann das Ziel sein. „In einem zweiten Jahr in der zweiten Liga würden die Einschnitte auf jeden Fall deutlich größer“, sagt Filbry. Das wäre dann eine komplett andere Situation.