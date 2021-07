Zahlreiche Einsatzkräfte und Kommunikationsteams der Polizei waren am Samstag in Bremen unterwegs.

Die Polizei Bremen hatte in der Nacht von Samstag auf Sonntag alle Hände voll zu tun. Das gute Wetter, Werders Heimsieg und das Erreichen des Relegationsplatzes sorgten insbesondere im Viertel und im Bereich Schlachte für enthemmte Stimmung, berichtet die Polizei. An der Sielwallkreuzung hätten sich in der Spitze bis zu 350 Menschen versammelt. Die Einsatzkräfte waren daher verstärkt unterwegs, um auf die Einhaltung der geltenden Hygieneregeln zu achten. Dabei setzten sie in vor allem auf die Dialogbereitschaft und Einsicht der Menschen.

Die meisten Angesprochenen hätten sich einsichtig und kooperativ verhalten, heißt es in einer Mitteilung. Allerdings habe es auch aggressive und unbelehrbare Personen gegeben. Weiter hätten die Einsatzkräfte einige Schlägereien beschäftigt. Zudem mussten sie ein Fußballspiel auf der Sielwallkreuzung stoppen und eine Anzeige wegen des Zündens einer Rauchbombe fertigen. Dazu kamen Platzverweise, Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Polizeiwagen beschmiert

Auch an der Schlachte schritt die Polizei aufgrund von Lärmbelästigungen ein und sorgte wiederholt für das Einhalten der Abstände unter den Feiernden.

Weiterhin schrieben die Beamten Ordnungswidrigkeitenanzeigen gegen zwei Autofahrer, die mit aufheulenden Motoren auf uns ab fuhren. Außerdem wurde ein Polizeiwagen mit den Worten ACAB und den Ziffern 1312 beschmiert.

Auch gerade im Hinblick auf das erste Relegationsspiel am kommenden Donnerstag appelliert die Polizei an alle Bremerinnen und Bremer, sich an die Maßnahmen der Corona-Verordnung zu halten.