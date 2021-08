Werder feiert Sieg im Spitzenspiel

Die Fußballerinnen des SV Werder sind in der zweiten Liga ab sofort das Maß aller Dinge. Jedenfalls steht die Mannschaft von Trainer Alexander Kluge jetzt genau dort, wo sie auch im kommenden Frühjahr stehen will: auf Platz eins der Tabelle. Das ist nicht unverdient, am Sonntag gewann der Bundesliga-Absteiger beim SV Meppen das Spitzenspiel mit 2:1 (1:0) und fuhr somit den vierten Sieg der Saison ein. Die Tore für die Grün-Weißen erzielten Giovanna Hoffmann (36.) und Stephanie Goddard (68.).

Für Kluge, der das Team in der Sommerpause von Vorgängerin Carmen Roth übernommen hat, ein starker Einstand. Dabei musste er sein Team in Meppen kräftig umkrempeln, mit der Kapitänin Lisa-Marie Scholz (Rückenprobleme), Reena Wichmann (Sprunggelenkproblem), Lina Hausicke (Sperre) und Cindy König (Infekt) fehlten dem Coach gleich vier Stammkräfte. Kein Wunder, dass die Gäste in der Anfangsphase arg unter Druck gerieten, Meppen war das druckvollere Team, konnte einige gute Chancen allerdings nicht nutzen. Das machte Werder besser, in der 36. Minute hieß es plötzlich 1:0 für die Bremerinnen. Giovanna Hoffmann nahm einen Steilpass gekonnt an und schlenzte den Ball ins lange Eck – so effektiv spielt eben ein Tabellenführer.

Auch nach dem Wechsel hielt Meppen das Spiel offen, ohne Werder aber in große Verlegenheit zu bringen. Das schaffte Stephanie Goddard mit Meppen, als sie in der 68. Minute im Mittelfeld den Ball bekam, ein paar Meter lief und dann einfach mal aus 25 Metern abzog – das umjubelte 2:0 für Bremen. Was Meppen dann postwendend schaffte, war allerdings noch ansehnlicher. Die Ex-Bremerin Mareike Kregel schoss den Ball aus über 45 Metern einfach mal so auf das Werder-Tor, und tatsächlich senkte sich der Ball über Torfrau Anneke Borbe hinweg ins Netz. Ein kurioser Treffer, der punktemäßig aber keine Folgen hatte.

Werder-Trainer Kluge freute sich nicht nur über den Sprung an die Spitze, sondern insgesamt über den Auftritt seiner Elf. „Meiner Mannschaft muss ich ein Kompliment machen, da sie nach dem sehenswerten Anschlusstreffer konzentriert in der Defensive gearbeitet hat und den Sieg unbedingt über die Linie bringen wollte.“ Insgesamt sei es ein sehr enges Spiel gewesen. „Wir freuen uns natürlich, dass wir die drei Punkte mitnehmen können.“ Und die Tabellenspitze auch.