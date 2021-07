Werder lässt dem Walddörfer SV keine Chance

Ein Nordderby gegen den Hamburger SV im DFB-Pokal: Es hätte für Werder-Trainer Alexander Kluge seinen Reiz gehabt. Doch dazu wird es im Achtelfinale nicht kommen. Denn während der Zweitligist aus Bremen seine Zweitrunden-Partie beim Regionalligisten Walddörfer SV, ebenfalls einem Hamburger Klub, sicher mit 4:1 (1:0) gewann, zog der HSV gegen den FSV Gütersloh nach Elfmeterschießen den Kürzeren.

Nun bricht im Werder-Lager wegen der HSV-Niederlage niemand in Trauer aus. „Für uns hat der Wiederaufstieg in die Bundesliga höchste Priorität“, sagte Alexander Kluge. Der DFB-Pokal sei eine willkommene Zugabe, ein Bonbon, der seinen Reiz insbesondere aus der Alles-oder-Nichts-Konstellation beziehe, in der der Außenseiter auf die große Überraschung hofft. Am Sonntag waren die Gastgeberinnen in dieser Rolle, und etwa 600 Zuschauer hofften mit dem Außenseiter mit. Eine stattliche Kulisse, die die Werderanerinnen bei eigenen Heimspielen sogar in der Bundesliga oft nicht hatten.

Aber der Traum von einer Sensation war bei den Anhängern des Walddörfer SV nach einer guten halben Stunde ausgeträumt. Cindy König vollendete in der 37. Minute eine Kombination über Adina Hamidovic und Lena Hausicke mit einem Schuss ins lange Eck zum 1:0. Die Führung des Favoriten hatte zwar lange auf sich warten lassen, aber sie war hoch verdient. Und gleich nach dem Wiederanpfiff fiel praktisch auch schon die Entscheidung: Selina Cerci nutzte den ersten Angriff in Halbzeit zwei gekonnt zum 2:0.

Mit dem deutlichen Vorsprung im Rücken ließ Werder fortan nichts mehr anbrennen. Die Gäste hatten weitere Möglichkeiten, doch erst in der 80. Minute markierte die kurz zuvor eingewechselte Stephanie Goddard das 3:0. Sie feierte damit ein gelungenes Comeback. Zwei Minuten später hatten die Zuschauer aber doch noch Grund zum Jubeln, als Dana Marquardt den Ehrentreffer für den Regionalligisten erzielte. In der Nachspielzeit ließ die Hamburgerin die große Chance zu ihrem zweiten Tor aus, als sie einen Foulelfmeter an den Außenpfosten setzte. Zu diesem Zeitpunkt führte Werder bereits mit 4:1, nachdem Giovanna Hoffmann (89.) mit einem klugen Schlenzer getroffen hatte.

„Insgesamt haben wir ein ordentliches Pokalspiel abgeliefert, in dem wir zu keinem Zeitpunkt zittern mussten“, sagte Trainer Kluge. So gesehen war er zufrieden, obwohl seine Mannschaft bei konsequenter Chancenausnutzung wesentlich deutlicher hätte gewinnen können. Doch das war an diesem Tag nebensächlich. Im Werder-Lager überwog die Freude darüber, dass die Mannschaft ihre Pflichtaufgabe souverän erfüllt hatte.

Obwohl Werder die Konzentration auf den Wiederaufstieg in die höchste deutsche Spielklasse richtet, weiß Alexander Kluge den DFB-Pokal trotzdem zu schätzen. „Es ist ein sehr attraktiver Wettbewerb“, sagte er. Zum einen wegen der Alles-oder-Nichts-Spiele, zum anderen aber auch, weil der Pokal Werder die Chance bietet, sich in Pflichtspielen mit Erstligisten zu messen. Da kann der Zweitligist in direkten Duellen überprüfen, wo er im Vergleich zu den Bundesligisten mit seinem Leistungsvermögen steht.

Die Runde der besten 16 haben die Bremerinnen schon mal erreicht. Damit steigt die Chance auf ein attraktives Los, denn von den zwölf Erstligisten blieb nur der MSV Duisburg auf der Strecke, der Zweitligist Arminia Bielefeld im Elfmeterschießen unterlag. Neben elf Bundesligisten, Werder und Bielefeld sind noch die Zweitligisten 1. FC Saarbrücken und FSV Gütersloh sowie der Regionalligist 1. FC Nürnberg im Lostopf. „Alles interessante Teams“, sagte Alexander Kluge, der sich aber auf keinen Lieblingsgegner fürs Achtelfinale festlegen wollte. Der einzige Wunsch des Werder-Trainers: „Wir hätten gern ein Heimspiel.“

Das Achtelfinale ist für den 16. und 17. November angesetzt, Viertel- und Halbfinale finden im März und April 2020 statt. Das Pokalfinale steigt am 30. Mai in Köln.