„Werder mit Offermanns als Libero“

Gestern nach dem Training verlangte Wolfgang Weber präzise Auskunft van Mittelfeldspieler Jürgen Röber: „Wie groß, in Prozenten ausgedrückt„, wollte Werders Trainer wissen, „sehen Sie die Chance, bis zum Sonnabend fit zu sein?“ Die Antwort lieft den Trainer nicht gerade aufatmen: „Nur 40:60, mein Knie ist praktisch nicht besser geworden„, bekannte Jürgen Röber, der auf Anraten von Vereinsarzt Dr. Wiedenmann sogar Anfang der Woche nach Köln fuhr, um den als Kapazität für Sportverletzungen bekannten Professor Dr. Schneider zu konsultieren. Besserung allerdings trat bisher nicht ein. So wäre es schon eine Überraschung, würde Röber gegen Vizemeister VfB Stuttgart mitspielen, zumal er selbst bei restloser Gesundung gewiß nicht in Bestform antreten kann: „Er ist zwar viel gelaufen, hat aber mit dem Ball praktisch nicht gearbeitet“, berichtete Weber.

So konzentriert sich alles auf die Frage: Hiller oder Kamp? Beide trugen ein Gutteil Schuld daran, daß Werder zuletzt in Düsseldorf mit 1:4 unter die Räder geriet, beide würden pausieren, wäre Röber fit. Doch da Watson

und Linz noch gesperrt sind und Siegmann zumindest im Mittelfeld keine Alternative darstellt, wird sich Weber für einen der beiden entscheiden müssen. »Ich habe sie im Training diese Woche genau beobachtet, aber ich

bin mir nocl} nicht ganz schlüssig", berichtete der Trainer. Dem Problem kommt besondere Bedeutung zu, weil Röber ursprünglich als direkter Gegenspieler des Stuttgarter Dirigenten Hansi Müller vorgesehen war. Kamp oder Hiller diese Aufgabe nun zu übertragen, könnte Weber für zu riskant halten, andererseits: Bracht und Möhlmann werden auch für die Offensive gebraucht.

So hat Weber schon mit dem Gedanken gespielt, Kamp oder Hiller in die Abwehr einzubauen und Konschal mit Mittelfeldaufgaben (gegen Ohlicher?) zu betrauen, entschieden allerdings hat er sich offiziell noch nicht. Sicher ist hingegen, daß Neuling Offermanns erstmals im Weserstadion Libero spielen wird, nachdem er diese Aufgabe eine Halbzeit lang schon in Düsseldorf und während der Nachwuchsrundenpartie in Braunschweig zufriedenstellend löste. „Es wäre zuviel verlangt, von Offermanns nun gleich den großen Abwehrdirigenten zu erwarten. Aber ich stelle mir seine Rolle so vor, wie sie etwa Hannes in Mönchengladbach mit Erfolg spielt„, überlegte Weber und appellierte an die Nebenleute: „Sie müssen ihm helfen, Spieler wie Geils und Burdenski sollten dazu allemal in der Lage sein!“

Stolpert HSV im Wedaustadion?

Stark beeindruckt von der Mönchengladbacher Leistung beim 2:1-Sieg über Bayern München verließ Berlins Trainer Kuno Klötzer das Böckelbergstadion. „Wir müssen gegen Gladbach einfach gewinnen, sonst sehe ich schwarz, denn auf uns warten danach schwere Auswärtsspiele bei Bayern München und in Bochum„, sagte Klötzer, der einen aufmunternden Anruf vom früheren Mannschaftskapitän Erich Beer erhalten hat. Ein anderer Besucher des Nachholspiels Mönchengladbach — Bayern verfolgte dagegen lächelnd die Pressekonferenz. „Mir hat imponiert, wie die Borussia auftrumpfte“, sagte HSV-Manager Günter Netzer, wobei er insgeheim wohl schon den Hamburger Drei-Punkte-Vorsprung im Vergleich mit den Bayern ausgerechnet hatte. Bereits heute muß der HSV als einzige noch ungeschlagene Mannschaft die nächste Kraftprobe in Duisburg bestehen. Das Wedaustadion wurde zu den Glanzzeiten Uwe Seelers fast regelmäßig zur „Fallgrube„ für die Hanseaten. Diesmal glaubt MSV-Kapitän Bernhard Dietz: „Unser Selbstvertrauen ist so groß geworden, daß wir auch den HSV packen können.“

