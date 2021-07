„Werder-Profis waren Eintrittsgeld wert“

Am 23. August 1979 schrieb der WESER-KURIER:

„Die Bundesligamannschaft des SV Werder Bremen war das Eintrittsgeld wert" — das war die Meinung der 1100 Zuschauer, die sich im Brinkumer Sportzentrum eingefunden hatten, um das Fußballspiel gegen den SV Brinkum aus der Bezirksliga Bremen anzusehen. Die Profis hatten mit den Amateuren kein Erbarmen und siegten mit 17:0 (6:0) Toren. Veranstalter war eine Industriefirma, die auch den Obolus für den hohen Gast entrichtete und einige Spieler in die Brinkumer Mannschaft steckte.

Brinkum: Lammbert (FC Hodenhagen) und Coldwey, Smith, W. Helms, Wessels (46. Wittenberg), Konopka (46. Budelmann), Borchert (FC Hodenhagen, 46. M. Warnke), Fischer, Fennen (beide SV Burlage, 46. Gärtner), Schebitz, Evers (46. W. Warnke), Windeis.

Werder: Burdenski (46. Voß), Hiller (46. Möhlmann), Kamp, Geils (46. Siegmann), Otten (46. Linz), Offermanns, Röber, Bracht, Konschal, Wunder, Dreßel.

Daß die Partie ein rauschendes Fußballfest wurde, dafür sorgten die Werderaner, die mit Spielwitz, Tempo und gekonnten Kombinationen die Zuschauer begeisterten. Vor dem Spiel gab es Autogramme, in der Pause durften sich Zuschauer im Elmeterduell mit Nationaltorwart Burdenski messen. Werder Bremen erlaubte sich keine „Kunstpausen" und ließ es nicht zu, daß die Brinkumer Mannschaft mehr als ein Dutzendmal in die Nähe

des Werder-Tores kam. Lediglich Mittelstürmer Gärtner hatte in den letzten Minuten eine Torchance, den Ehrentreffer anzubringen.

Die vermeintlichen Verstärkungen der Veranstaltungsfirma erwiesen sich im Spiel nicht als Verstärkungen, wenn man einmal von Torwart Lammbert absieht, der im ersten Spielabschnitt großartige Paraden zeigen

konnte. So mußten sich die Rest-Brinkumer über die Runden quälen, waren demzufolge in keiner Weise den Profis gewachsen. Zunächst hielt noch die Abwehr, in der Walter Helms kämpfte wie in alten Zeiten, Smith und Wessel sich Bestnoten verdienten. Auch der später eingewechselte Coldewey konnte wiederholt beweisen, daß er ein guter Torwart ist. Alles in allem war das Spiel sicherlich eine einseitige Sache — Burdenski und Voß wurden nicht einmal geprüft —, aber die Fußballdemonstration fand dennoch viel Anklang.

Die Tore für Werder Bremen, das bis auf den gesperrten Watson und den verletzten Reinders in Bestbesetzung antrat, schossen Linz (6), der nur eine Halbzeit lang eingesetzt wurde, Wunder (3), Dreßel (2), Bracht, Röber,

Offermanns, Geils, Siegmann, Kamp.

Das hochauflösende PDF der originalen Zeitungsseite von damals gibt es hier (bei iOS den Link länger gedrückt halten).