„Werder unterlag Austria Wien mit 0:3“

Am 11. August 1984 schrieb der WESER-KURIER:

Nur gut, daß die Bundesliga erst am 24. August beginnt Denn zur Zeit hat

Werder seine Punktspielform noch nicht erreicht. Beim österreichischen Meister Austria

Wien unterlagen die Bremer vor 5500 Zuschauern mit 0:3 (0:1). „Es war aber eine deutliche

Leistungssteigerung zu beobachten", freute sich Werders Manager Willi Lemke hinterher.

Werder mußte bei diesem Freundschaftsspiel immer noch auf die verletzten Burdenski, Gruber und Möhlmann sowie auf die gesperrten Meier und Siegmann verzichten. Dafür hatte Bruno Pezzey nach langer Verletzungspause erstmals wieder die Position auf dem Libero-Posten übernommen. "Trotz der drei Gegentreffer", so Manager Willi Lemke, "klappte es in der Hintermannschaft, in der

Neuzugang Kutzop Vorstopper spielte, schon viel besser."

Die Bremer bestimmten über weite Strecken das Spiel, schienen in der zweiten Hälfte den 0:1-Rückstand den ersten 45 Minuten ausgleichen zu können. Bis zur 80. Minute verstärkte sich der Druck, doch ein Elfmeter und ein Zaubertor in der Schlußphase brachten die Wiener endgültig auf die Siegerstraße.

Viel Zeit bleibt den Werder-Profis nicht, sich auszuspannen, denn morgen geht der Bus wieder ab in Richtung Westfalen. Manager Lemke hat in Schüttorf ein Freundschaftsspiel organisiert. Zwei Tage später, am Dienstag, steht im Weserstadion das Saison-Eröffnungsspiel gegen den englischen Erstligisten West Ham United auf dem Programm.

Werder spielte in Wien mit: Funk, Schaaf, Otten, Kutzop, Pezzey, Hermann (Lellek), Sidka, Okudera, Völler, Reinders (Ordenewitz), Neubarth.

Das hochauflösende PDF der originalen Zeitungsseite von damals gibt es hier (bei iOS den Link länger gedrückt halten).