„Wie gehabt: Nervenschwach“

Am 22. August 1999 schrieb der WESER-KURIER:

Man muss wohl davon ausgehen, dass der Regisseur von „Fan TV" ein Werder-Fan größeren Kalibers ist.

Denn wie anders sonst wäre es zu erklären, dass den Zuschauern auf den Bildschirmen in Stadion und VIP-Räumen nach dem Schlusspfiff die wichtigste Szene des Spiels vorenthalten blieb? Doch den völlig missratenen Elfmeterschuss von Marco Bode noch einmal zeigen zu müssen, der den Schalkern den l:0-Sieg im Weserstadion sicherte, das ging offensichtlich über die Kräfte des „Fan-TV-"Mannes.

Lassen wir also den Pechvogel des Tages selbst zu Wort kommen: „Ich wollte rechts antäuschen und dann links einschießen, aber irgendwie ist der Ball dann doch mehr in die Mitte gegangen und Olli Reck hatte keine Probleme", erzählte Marco Bode später. Dennoch verdient er in einem Punkt Lob: Bode ging nach dem Foul von Nemic an Frings - als offensichtlich alle anderen zögerten - hin zum Punkt, übernahm die Verantwortung,

obwohl Strafstöße nicht gerade seine Spezialität sind. „So etwas mache ich eigentlich nur, wenn Elfmeterschießen um die Entscheidung angesagt ist", erzählte Bode auch noch. Mit anderen Worten: Dass

Werder verlor, war auch mal wieder - wie schon so oft im Vorjahr - eine Sache des Selbstbewusstseins.

Das fehlte vielen, als der Elfmeter zu schießen war, das fehlte fast allen in der ersten Halbzeit. „Da waren wir unglaublich nervös, deswegen die vielen Fehlpässe„, klagte Thomas Schaaf später und sprach dann einen aufschlussreichen Satz: „Wir waren in dieser Saison schon weiter, da haben wir wesentlich besser gespielt.“ Doch ein locker herausgespielter Turniersieg im Ferienort Zeil am See ist eben nichts mehr wert, wenn es um den Ernstfall geht. Und den bestand der SV Werder nicht - vor allem nicht, weil die Mannschaft gestern gegen Schalke nicht umsetzen konnte, was sie wochenlang geübt hat. Denn Schalke 04 war beileibe kein übermächtiger Gegner. Doch die Bremer machten ihre Gäste stark, weil sie anfangs Fehlpässe zuhauf spielten, weil nicht alle genügend in Bewegung waren und so dem Mitspieler auch den präzisen Pass erschwerten. In der ersten halben Stunde waren die Schalker weitaus öfter am Ball als die Bremer, die es vor allem nicht verstanden, den Raum zwischen Mittelfeld und Sturmspitzen zu überbrücken.

Nur weil die Viererkette eine Halbzeit hervorragend funktionierte tat sich wenig im Bremer Strafraum - ebensowenig wie gegenüber allerdings, was den Erlebniswert der 32 400 Zuschauer bis zum Seitenwechsel sehr gering hielt. Das änderte sich allerdings im zweiten Durchgang, zum Leidwesen der Bremer. Denn sie bekamen in der 49. Minute demonstriert, wie riskant eine Viererkette ist, wenn sie nur eine Sekunde lang nicht funktioniert: Barten reagierte etwas mzu spät gegen den gewaltig antretenden Asamoah und der hatte freie Bahn zum 1:0. Zwar hätte Werder im Gegenzug durch Frings schon den Ausgleich erzielen können, auch Seidel verpasste ihn mit einem Kopfball an den Pfosten nur knapp, ehe der verschossene Bode-Elfmeter alle Werder-Fans endgültig das große Pech dieses Tages beklagen ließ.

Doch wer in 180 Minuten, in Stuttgart und nun gegen Schalke, kein Tor schießt, der kann nicht nur sein Pech bejammern, der muss auch andere Ursachen des zentralen Problems einräumen. Doch was ist zu tun? Personell bietet sich, solange Herzog und Trares verletzt sind, wenig an. Dabei könnten gerade diese beiden Routiniers nützlich sein, denn von ihnen ist noch am wenigsten anzunehmen, dass sie nervlich so labil sind wie gestern große Teile der Mannschaft. Aber vielleicht kann ja in diesem Punkt schon Julio Cesar für Besserung sorgen. Gestern blieb er („Ich brauche noch einige Tage") auf eigenen Wunsch auf der Tribüne. Doch es wäre schon ziemlich unlogisch, würde sich das wiederholen.

Das hochauflösende PDF der originalen Zeitungsseite von damals gibt es hier (bei iOS den Link länger gedrückt halten).