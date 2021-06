Werders Ex-Torwart

Wiese offenbar in Clan-Auseinandersetzung verwickelt Ein Video zeigt Werders ehemaligen Torhüter Tim Wiese am Tatort einer Clan-Auseinandersetzung in Berlin. Das berichtet die Bild-Zeitung. Polizeiliche Ermittlungen laufen aber nicht gegen den 37-Jährigen.

25.11.2019, 10:25 Lesedauer: 1 Min Zur Merkliste