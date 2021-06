„Wunder muß auf die Reservebank“

Am 7. August 1979 schrieb der WESER-KURIER:

Das Wort von der Generalprobe trifft nur begrenzt zu. „Wir werden die Chance zu einigen Experimenten nutzen, die Elf gegen Stuttgart kann sich bis zum Bundesiigaauftakt am Sonnabend noch ändern", versicherte Werders Trainer Wolfgang Weber gestern. Heute abend um 19.50 Uhr steht für die Bremer Bundesligaprofis das "35 OOO-Mark-Spiel" gegen den Zweitligisten Kickers Stuttgart auf dem Programm, vier Tage später geht

es an gleicher Stätte im Weserstadion gegen Uerdingen erstmals um Bundesligapunkte. Fragezeichen stehen für heute besonders hinter zwei zentralen Positionen: der des Sturmführers und der des Abwehrorganisators. Denn in der Angriffsmitte hat Klaus Wunder überraschend durch den jungen Paul linz ernsthafte Konkurrenz

erhalten. Wer Libero spielt, hängt davon ab, ob sich die Knieverletzung des Engländers Watson gebessert hat.

Paul linz, der vor Jahresfrist als Torjäger des Arnateurligisten Trier an die Weser kam und seither praktisch ein Reservistendasein fristete, lieferte in den letzten beiden Spielen der vergangenen Saison Gesprächsstoff,

und zwar negativ wie positiv. Pfiffe und sogar Gelächter mußte er hinnehmen, als er im letzten Heimspiel der Saison gegen Kaiserslautern eingewechselt wurde und so ungefähr jeden Bali verstolperte, den ihm seine Nebenleute zuspielten. Um so größer war bei Mannschaftskameraden und Trainer die Verblüffung, als Linz eine Woche später zum Ausklang in Nürnberg eine überragende Partie bot, ein Tor-auf meisterliche Weise erzielte.

Und ähnlich beeindruckend spielte der 24 jährige am Sonnabend beim 2;1-Sieg in Lüttich, zu dem er gar beide Treffer beisteuerte. Kein Wunder, daß Weber sich für heute gegen Wunder entschied: „Paul Linz hat sich

die Chance verdient, sich im Weserstadion vor dem Bremer Publikum zu rehabilitieren, er ist vom Anpfiff an dabei!" Klaus Wunder weist nach Meinung Webers einen noch geringen Trainingsrückstand auf, ist allerdings

für den Bundesiigaauftakt noch keineswegs abgeschrieben. Dave Watson fehlte wegen seiner Knieverletzung

in Lüttich und wurde dort von Hiller gut vertreten. Gestern allerdings trainierte der Engländer wieder mit, belastete sein Bein voll. Zeigt sich heute, daß das Knie die Anstrengungen ohne erneuten Bluterguß überstand, wird Watson am Abend im Abwehrzentrum stehen.

Fehlt er, ist es noch keineswegs sicher, daß Franz Hiller als letzter Mann fungiert, denn auch die Neulinge Offermanns und Otten bewiesen bereits Eignung für diesen Posten. Und da auch Kamp in Lüttich wesentlich

stärker spielte als zuletzt in Bremen gegen Leeds, da mit Geils und Konschal weitere starke Abwehrspieler zur Verfügung stehen, dürften die Positionskämpfe in der Hintermannschaft in der kommenden Saison für zusätzlichen Ansporn sorgen. Nicht ausgeschlossen, daß einer der Genannten auch ins Mittelfeld rückt, falls Bracht weiterhin an seiner Achillessehnenentzündung laboriert. Röber und Möhlmann dürfen ihrer Nominierung im Mittelfeld ebenso sicher sein wie Reinders und Dreßel im Angriff.

Einigen Reiz erhält die Partie durch die Tatsache, daß Werder voll zur Sache gehen muß,denn die Stuttgarter gewannen das Hinspiel bekanntlich 2:1. Wollen sich die Bremer die Gerichtskosten von 35 Q00 Mark ersparen, die ein Stuttgarter Richter dem Verlierer dieser beiden Partien aufbürdete, dürfen sie sich also kein Unentschieden leisten. Allerdings: Es wird nach Europapokalmodus gewertet, Werder reicht also schon ein 1:0 zum Gesamtsieg. Denn bei Tor- und Punktgleichheit zählen auswärts erzielte Treffer bekanntlich doppelt.

Heißt es am Schluß der 90 Minuten allerdings 2:1 für die Gastgeber, ist sogar eine Verlängerung fällig. Und steht auch danach kein Sieger fest, muß ein Elfmeterschießendarüber entscheiden, wer die Kosten jener

Gerichtsverhandlung zu übernehmen hat, die die Bremer bereits vor etlichen Monaten in der Sache für sich entschieden: Die Ablösesumme von 70 000 Mark für Werner Weist, um die man so lange stritt, hrfben die Stuttgarter inzwischen überwiesen.

Das hochauflösende PDF der originalen Zeitungsseite von damals gibt es hier (bei iOS den Link länger gedrückt halten).