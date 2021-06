Zu wenig Power in der Offensive

Die Werderaner kontrollierten zwar von Beginn an das Spiel, konnten aber ihren Ballbesitz zu selten in gefährliche Abschlüsse ummünzen. Auch die schwierigen Platzverhältnisse kamen eher den Gastgebern entgegen, deren Spiel sich auf schnelle Gegenstöße beschränkte. Die einzige echte Torchance in der ersten Hälfte nutzte Lüneburg dann direkt zum Führungstreffer. Ante-Akira Kutschke war zunächst am stark parierenden Luca Plogmann gescheitert – den Abpraller versenkte jedoch Tomek Pauer per Kopf im Tor (37.).

Auch in der zweiten Halbzeit fehlte es den Bremern an Durchschlagskraft – trotz der offensiven Ausrichtung mit den drei Stürmern David Philipp, Luc Ihorst und Kebba Badjie. Ein 30-Meter-­Schuss durch Julian Rieckmann (55.) und ein abgeblockter Versuch von Kevin Schumacher (60.) blieben lange Zeit die einzigen Torchancen. Die eingewechselten Bennet van den Berg und Fred MC Mensah Quarshie belebten die SVW-Offensive dann spürbar. In den letzten zehn Minuten spielten sich die Bremer ihre besten Möglichkeiten heraus. Zunächst verlängerte van den Berg eine Flanke von Marin Pudic nur knapp am langen Pfosten vorbei (82.). Kurz darauf hatte Mensah Quarshie den Ausgleich auf dem Kopf, setzte den Ball aber neben das Tor (87.). Dass das Spiel zu diesem Zeitpunkt nicht schon entschieden war, hatten die Bremer vor allem Plogmann zu verdanken: Im Eins-gegen-eins verhinderte er das 0:2 durch Can Düzel (74.).

„Das Spiel war ein Spiegelbild der bisherigen Saison“, sagte Konrad Fünfstück nach dem Abpfiff. „In einzelnen Aktionen hat man gemerkt, dass unserer jungen Truppe manchmal noch die Ruhe, Cleverness und Erfahrung fehlt.“ Nach der Niederlage stehen die U 23-­Kicker weiterhin bei 28 Punkten und rutschen auf den achten Tabellenplatz ab. Schon am kommenden Freitag gibt es für die Bremer die nächste Chance, drei Punkte einzufahren. Auf heimischem Platz geht es dann um 19.30 Uhr gegen den Abstiegskandidaten Heider SV.