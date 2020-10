Josh Sargent traf zum zwischenzeitlichen 1:0 für Werder. (nordphoto)

Jeder Spielplan hält diese merkwürdigen Zufälle bereit. Mannschaften, die einander im Pokal zugelost werden, treffen zum Beispiel oft direkt danach oder davor in der Liga aufeinander. Florian Kohfeldt bescherte solch ein Zufall nun ein Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt – an dem Ort also, an dem er vor fast genau drei Jahren erstmals als Werders Cheftrainer auf der Bank saß. Der Kreis schloss sich gewissermaßen. Am 3. November 2017 verloren die Bremer bei Kohfeldts Debüt unglücklich mit 1:2 in Hessen. Am Sonnabend lief es besser für Werder: Die Partie in Frankfurt endete 1:1. Die Bremer sind jetzt seit fünf Spielen ungeschlagen.

Im Vergleich zum vorherigen Remis gegen Hoffenheim nahm Kohfeldt nur eine Änderung vor: Tahith Chong rückte für den verletzten Niclas Füllkrug in die Startelf. Werder setzte in der Abwehr also erneut auf eine Dreierkette um Kapitän Niklas Moisander. Theo Gebre Selassie und Manuel Mbom spielten auf den Außenbahnen. Christian Groß und Maximilian Eggestein bildeten eine Doppelsechs. Josh Sargent rückte erwartungsgemäß ins Sturmzentrum vor. Chong agierte als rechter Flügelstürmer, Leonardo Bittencourt spielte auf der linken Offensivseite.

Für Werder begann die Partie vielversprechend. Wie schon gegen Hoffenheim standen die Bremer hinten stabil und gingen engagiert in die Zweikämpfe. Im Spiel nach vorne lauerten sie auf Umschaltmomente und kombinierten zunächst durchaus gefällig. Sargents Schuss blockte Hasebe ab (2.). Nach einer kreativen Eckballvariante schoss Milos Veljkovic im Fallen weit über das Tor (4.). Die Frankfurter boten ihrem Gegner bei dessen Kontern immer wieder Räume an, doch Werder machte insgesamt zu wenig daraus, weil die letzte Präzision fehlte. Sargent spielte den Ball etwa in aussichtsreicher Position einem Gegenspieler in die Beine (29.).

Tor wegen Abseits aberkannt

Was folgte, war die vermeintliche kalte Dusche für die Gäste. Steven Zuber ließ Eggestein und Gebre Selassie stehen und passte auf Andre Silva. Torwart Jiri Pavlenka rettete zwar, doch der Nachschuss von Daichi Kamada war drin. Mit der ersten Chance waren die Frankfurter erfolgreich, aber der Videobeweis machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. Video-Assistentin Bibiana Steinhaus meldete an Schiedsrichter Felix Brych, dass Silva hauchdünn im Abseits gestanden hatte. Der Treffer zählte nicht. Schon beim 1:1 in Freiburg hatte Werder von einem aberkannten Tor des Gegners profitiert, auch bei dem Spiel war Steinhaus Video-Assistentin. Die Eintracht ärgerte sich nicht lange, sondern war in der Folge besser im Spiel. Silva prüfte Pavlenka (38.). Nach einem Ballverlust von Chong, der in den Zweikämpfen mit den physisch starken Frankfurtern immer wieder Probleme offenbarte, musste Werders Torwart gegen Kamada retten (45.+1).

Nach dem leistungsgerechten Remis zur Pause starteten die Gastgeber besser in die zweite Hälfte. Silva sprang nach einer Flanke von Almamy Toure am höchsten und köpfte platziert aufs Tor. Pavlenka parierte stark (49.). Und dann schlug plötzlich Werder zu: Nach einem grenzwertigen Zweikampf zwischen Marco Friedl und Bas Dost passte Groß auf den startenden Sargent, der frei auf Eintracht-Torhüter Kevin Trapp zulief. Werders Stürmer blieb eiskalt und sorgte mit seinem ersten Ligator der Saison für das 1:0 (51.). Auch dieser Treffer wurde noch einmal überprüft, zählte aber zu Recht, denn Sargent hatte beim Zuspiel nicht im Abseits gestanden.

Chong zögert zu lange

Werders Führung war eher schmeichelhaft, doch in der 56. Minute hätte Chong beinahe sogar das 2:0 nachgelegt. Er klaute Makoto Hasebe den Ball, zögerte dann aber zu lange, sodass Frankfurts Abwehrchef noch klären konnte (57.). Die folgende Ecke führte Werder kurz aus, Friedl flankte scharf auf den zweiten Pfosten, wo beinahe Groß an den Ball gekommen wäre. Auf der Gegenseite wurde es ebenfalls brenzlig: Eine Hereingabe von David Abraham grätschte Silva knapp neben das Bremer Tor (61.).

Vier Minuten später schlug es dann aber ein im Werder-Gehäuse: Silva traf nach einer Vorlage von Kamada zum 1:1 (65.). Im vierten Spiel gegen die Bremer war es das vierte Tor für den Eintracht-Stürmer. Den Gegenreffer musste sich Mbom ankreiden lassen, der sich einen unnötigen Ballverlust gegen den eingewechselten Aymen Barkok geleistet hatte. Werder wackelte nun. Dost schoss an den Außenpfosten (69.). Kohfeldt reagierte, indem er Ömer Toprak und Yuya Osako für Mbom und Bittencourt einwechselte. Zuvor war schon Milot Rashica für Chong in die Partie gekommen.

Die Eintracht drückte auf das Führungstor, Werder startete einen Entlastungsangriff über Gebre Selassie und Sargent, der an Trapp scheiterte (72.). Danach beruhigte sich das Spiel wieder etwas. Der Frankfurter Druck ließ nach, und es blieb bis zum Abpfiff beim Unentschieden, auch weil der starke Pavlenka in der Nachspielzeit noch einen Kopfball von Moisander aufs eigene Tor entschärfte. Für Werder war es das dritte 1:1 in Serie. Mit neun Punkten auf dem Konto liegen die Bremer tabellarisch weiterhin voll im Soll.