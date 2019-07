Marco Bode und ich haben viele Gemeinsamkeiten – und die gehen weit darüber hinaus, dass wir beide in der Bundesliga ausschließlich für den SV Werder gespielt haben. Ich kam 1984 nach Bremen, Marco folgte 1988. Wir sind beide von einem kleineren Verein erst einmal zu den Werder-Amateuren gewechselt. Entdeckt wurden wir von Rolf Behrens, dem Manager der Amateure, und Kalli Kamp, dem Trainer der Amateure. Sowohl Marco als auch ich haben ihnen sehr viel zu verdanken.

1989 kam Marco dann hoch zu uns, zur Profimannschaft von Trainer Otto Rehhagel. Es war sofort zu erkennen, dass er ein unwahrscheinlich athletischer Spieler war. Er konnte sich gut durchsetzen, hatte ein gutes Kopfballspiel und einen starken Torabschluss, weil er mit seinem linken Fuß über einen hervorragenden Schuss verfügte. Er kam als Stürmer zu uns, hat dann aber auch hinten links gespielt oder im Mittelfeld. Marcos Flexibilität war ein großer Pluspunkt. Schon früh in seiner Karriere war er sehr variabel einsetzbar.

Gemeinsam haben wir bei den Werder-Profis eine extrem erfolgreiche Zeit erlebt. Von Nachwuchsspielern haben wir uns zu Führungsspielern entwickelt. Als Führungsspieler haben wir eine Zeit lang eng zusammengearbeitet. Auch wenn das manch einen verwundern mag: In dieser Kombination war ich eher der Impulsivere, der oft mit dem Kopf durch die Wand wollte. Marco hat dagegen alles genau abgewogen und vor Entscheidungen genau überlegt, was am sinnvollsten ist. Zum Kreis der Führungsspieler gehörten natürlich auch noch andere, zum Beispiel Oliver Reck oder Andreas Herzog. Wir haben uns alle häufig untereinander ausgetauscht.

Marco und ich haben nie den Verein gewechselt

Ein besonderes Erlebnis in Marcos und in meiner Karriere war die Europameisterschaft 1996 in England. Zusammen haben wir mit der Nationalmannschaft den EM-Titel gewonnen. Das war ein tolles gemeinsames Erlebnis, das uns verbindet. Ich würde aber nicht behaupten, dass uns dieser Triumph noch enger zusammengeschweißt hat. Das Verhältnis zwischen Marco und mir hat sich durch den EM-Titel eher nicht verändert.

Wir hatten schließlich schon vorher mit dem SV Werder viele Titel errungen: die DFB-Pokalsiege 1991 und 1994, den Europapokalsieg der Pokalsieger 1992 und die deutsche Meisterschaft 1993. Später kam noch der DFB-Pokalsieg 1999 hinzu. Aber, keine Frage, der EM-Titel war sicherlich der wichtigste Titel, den wir gemeinsam geholt haben. Trotz der Erfolge mit dem Verein und der Nationalmannschaft haben Marco und ich nie den Verein gewechselt. Wir haben beide in unserer Profikarriere ausschließlich für den SV Werder gespielt, auch wenn es andere Angebot gab. Wirklich ausgetauscht haben wir uns über dieses Thema aber nie. Jeder hat sein Ding gemacht und diese Entscheidung für sich selbst getroffen. Dabei spielte sicherlich auch eine Rolle, dass Marco und ich noch zu einer Spielergeneration gehören, in der es nicht üblich war, einen Spielerberater zu haben. Wir haben unsere Verträge selbst ausgehandelt. Eher zufällig kam es dann so, dass wir 2002 nach 13 gemeinsamen Jahren bei den Werder-Profis beide unsere Karriere beendet haben. Werder ernannte uns zu Ehrenspielführern.

Jetzt wird Marco 50 Jahre alt und ich wünsche ihm zuallererst Gesundheit. Marco ist genau wie ich ein Familienmensch, und ich wünsche ihm noch sehr viele glückliche Jahre mit seiner Frau und seiner Tochter. Beim SV Werder wünsche ich ihm, dass er als Aufsichtsratsvorsitzender weiterhin so ein glückliches Händchen hat, dass er Entscheidungen weiterhin ruhig, besonnen und weitsichtig für den Verein trifft und dass er noch lange in der Position bleibt.

Dieter Eilts (54) schreibt als Kolumnist für den WESER-KURIER. In unregelmäßigen Abständen berichtet der Ehrenspielführer der Bremer und frühere ­Nationalspieler an dieser Stelle über seine ­Erlebnisse aus insgesamt 18 Jahren bei Werder.