Milot Rashica (Kosovo):

Für Rashica stehen Nations-League-Spiele gegen Malta (11. Oktober, 20.45 Uhr) und auswärts bei den Färöer-Inseln (14. Oktober, 18 Uhr) an.

Milos Veljkovic (Serbien):

Am 11. Oktober (20.45 Uhr) tritt Milos Veljkovic mit der serbischen Nationalmannschaft in der Nations League zunächst auswärts gegen Montenegro an, am 14. Oktober gastieren die Serben für das nächste Gruppenspiel (15 Uhr) in Rumänien.

Yuya Osako (Japan):

Yuya Osako ist für die Testspiele gegen Panama (12. Oktober, 12.35 Uhr) und Uruguay (16. Oktober, 12.35 Uhr) nominiert worden.

Ludwig Augustinsson (Schweden):

Ludwig Augustinsson spielt mit Schweden zunächst am 11. Oktober in der Nations League gegen Russland (20.45 Uhr) und am 16. Oktober in einem Freundschaftsspiel gegen die Slowakei (20.45 Uhr).

Jiri Pavlenka und Theodor Gebre Selassie (Tschechien):

Die beiden Bremer treffen in der Nations League am 13. Oktober (15 Uhr) auf die Slowakei und am 16. Oktober auf die Ukraine (20.45 Uhr).

Florian Kainz (Österreich):

Florian Kainz steht im österreichischen Kader für das Spiel gegen Nordirland in der Nations League am 12. Oktober (20.45 Uhr) und das Testspiel in Dänemark am 16. Oktober (20.45 Uhr).

Joshua Sargent (USA):

Joshua Sargent wurde für die A-Nationalmannschaft nominiert. Am 12. Oktober (1.30 Uhr deutscher Zeit) ist Kolumbien der Gegner, am 17. Oktober (ebenfalls 1.30 Uhr) geht es gegen Peru.

Maximilian und Johannes Eggestein (Deutschlands U21):

Maximilian Eggestein ist für die EM-Qualifikationsspiele der U21 gegen Norwegen am 12. Oktober (20 Uhr, live bei Eurosport) und gegen Irland am 16. Oktober (18.30 Uhr, live bei Eurosport) nominiert. Sein Bruder Johannes wurde für die beiden Partien nachnominiert.

Felix Beijmo (Schweden U21):

Zuhause im schwedischen Kalmar trifft Felix Beijmo mit der U21 seines Nationalteams am 16. Oktober in der EM-Qualifikation auf Belgien (18.30 Uhr).

Jan-Niklas Beste (Deutschlands U20):

Jan-Niklas Beste ist für die Spiele der U20 Deutschlands nominiert worden. Am 12. Oktober (17.30 Uhr, live bei Eurosport) treffen sie auf die Niederlande und am 16. Oktober (16 Uhr, live bei DFB-TV) auf die Schweiz.

Luca Plogmann, Jean-Manuel Mbom und David Philipp (Deutschlands U19):

Luca Plogmann, Jean-Manuel Mbom und David Philipp (U19) wurden für Deutschlands U19 nominiert. Während eines Trainingslagers auf Zypern werden am Sonnabend, 13. Oktober, zwei Testspiele gegen die zyprischen Vereine Aris Limassol und Apollon Limassol absolviert. Abwehrspieler Julian Rieckmann (U23) steht zudem auf Abruf bereit.