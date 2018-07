Herr Lemke, Werder hat gerade Davy Klaassen für 15 Millionen Euro verpflichtet. Das ist die bisher höchste Summe für Bremen. Was ist Ihre Reaktion auf den Transfer?

Willi Lemke: Wie alle Werder-Fans habe ich mich darüber gefreut. Klar, es ist ein gewisses finanzielles Risiko – wir dürfen ihm dafür aber keine zu schwere Last auf die Schultern legen und nicht immer nur Höchstleistungen und viele Tore erwarten. Er ist schließlich einer von elf. In der vorletzten Saison hat er in Amsterdam super gespielt. Mit Max Kruse zusammen können wir uns auf Einiges freuen.

Ist Werder in Sachen Transfers jetzt ambitionierter?

Ich glaube nicht. Durch Fernsehen und Transfers haben wir in diesem Jahr zwar mehr Geld zum Ausgeben, aber wir wollen nur das ausgeben, was wir einnehmen – sonst geht es uns wie dem HSV. Wir sind da effizienter: Wenn uns andauernd die besten Spieler weggekauft werden, ist es schwerer, eine verschworene Mannschaft aufzubauen, die große Erfolge feiern kann.

Was hoffen Sie für die kommende Saison?

Ich hoffe, wir schaffen einen guten Tabellenplatz.

Was trauen Sie Mannschaft und Trainer zu?

Mit Florian Kohfeldt haben wir einen engagierten, cleveren und hervorragenden Trainer. Aber bei ihm gilt das Gleiche wie bei Skripnik und Nouri: Sie können noch so sympathisch rüberkommen und eine tolle Serie vorweisen. Aber wenn sie die Serie nicht fortsetzen können, kommen Sie bei den Fans und der Öffentlichkeit nicht gut an.

Für Werder ist Klaassen ein Rekord-Transfer. Im internationalen Vergleich sind 15 Millionen Euro eher ein Schnäppchen. Wie finden Sie diese Entwicklung?

Ich finde das zum Kotzen.

Warum?

Weil jegliche Bodenhaftung verloren geht, wenn Spieler für mehr als 200 Millionen Euro den Verein wechseln und wenn Gehälter von 60 Millionen Euro eine Selbstverständlichkeit werden. Das hat mit meiner gesellschaftlichen Realität nichts zu tun. Es ist für viele Menschen pervers!

Lässt sich dieses Rad zurückdrehen? Es wird ja immer mehr Geld hineingespült.

Ich hoffe ja. Ich hoffe, dass Werder vernünftig mit den Einnahmen umgeht. 15 Millionen Euro sind ein Riesending.

Hat Sie der WM-Verlauf überrascht?

Vorher wäre ich jede Wette eingegangen, dass die Mannschaft es mindestens ins Halbfinale schafft. Bis auf Kroos' Traumschuss waren die Spiele überhaupt nichts. Gucken Sie sich mal Kroatien an: Da wohnen vier Millionen Menschen. Und dann diese Leistung! In Deutschland leben 80 Millionen.

Was hat Sie an der WM geärgert?

Wirklich geärgert hat mich der Schweden-Eklat. Der DFB hat in Rio eine unglaublich gute Leistung abgeliefert. Das waren hervorragende und vorbildliche Botschafter unseres Landes. Aber was da vor der schwedischen Bank geschehen ist, ging um die Welt und hat einen schweren Schaden angerichtet.

Der große Knall kam erst nach dem Turnier mit der "Causa Özil". Sind seine harten Rassismus-Vorwürfe nachvollziehbar?

Nein, überhaupt nicht. Es gibt in unserer Gesellschaft sicherlich Fremdenfeindlichkeit, und dagegen müssen wir kämpfen. Aber Rassismus? Was ich in Südafrika beobachtet habe, das war Rassismus in Reinform. Die Äußerungen von Bierhoff und Grindel jedoch konnte ich auch nicht nachvollziehen. Man kann Özil nicht für das schlechte Abschneiden verantwortlich machen. Wir gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen!

Einige meinten, wir sollten Özil für seine Leistungen dankbar sein.

Wir müssen ihm nicht dankbar sein, dass er Tore geschossen hat – dafür ist er fürstlich entlohnt worden. Özil verdankt unserem Land und unserer Gesellschaft, dass er einer der reichsten Menschen in England ist. Ich respektiere seine Entscheidung, zu gehen. Aber wir sollten uns von einem Multimillionär nicht kränken lassen.

Wie bewerten Sie das Foto mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan?

Das hätte er besser nicht machen sollen. Die Idee dazu hatte sicherlich Erdogans Wahlkampfmanager: Solche Fotos tun Politikern nachweislich gut und sorgt für einen Punktegewinn in Umfragen. Er hätte das vorher mit Löw und Grindel absprechen sollen. Jeder muss sich die Frage stellen, ob er sich mit Putin, Trump, Erdogan oder Kim Jong-un fotografieren lässt. Grindel kann vor Putin nicht weglaufen, er ist der WM-Gastgeber. Ob Lothar Matthäus sich mit ihm fotografieren lassen muss, kann ich dagegen nicht sagen.