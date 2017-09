Einmal lag der Ball im Freiburger Tor. Florian Kainz hatte Ishak Belfodil in Szene gesetzt, und der Stürmer aus Algerien hatte mitten in der besten Bremer Phase tatsächlich getroffen (67.). Aber das Tor zählte nicht, denn Belfodil stand ganz knapp im Abseits. Belfodils Abschluss war einer von am Ende 16 Torschüssen, die Werder-Spieler in Richtung Freiburger Tor abgegeben hatten. Es reichte trotzdem nicht zum ersten Saisonsieg. 0:0 endete das Spiel. Werder bleibt damit Zweitletzter.

Es war das Thema der Woche: Wie mutig und offensiv muss Werder spielen? Der zuletzt für seine defensive Ausrichtung kritisierte Cheftrainer Alexander Nouri hatte diesmal eine Startelf auf den Rasen geschickt, die man durchaus als angemessen offensiv für ein Heimspiel gegen den Drittletzten bezeichnen konnte. Im Sturm ersetzte der wuchtige Ishak Belfodil den schmalen Florian Kainz, der eine Linie zurück ins Mittelfeld rückte. Dort, im Mittelfeld, ersetzte Philipp Bargfrede nach seiner starken zweiten Halbzeit in Wolfsburg den jungen Maximilian Eggestein auf der Sechs. In der Dreierkette schließlich feierte Niklas Moisander sein Saisondebüt, für ihn musste Luca Caldirola nach seinem durchwachsenen Auftritt in Wolfsburg zurück auf die Bank.

Werder beginnt verbessert, baut dann zunächst ab

Tatsächlich startete Werder diesmal mutiger und entschlossener als noch in Wolfsburg ins Spiel. Nach 25 Minuten waren die Bremer dem Freiburger Tor schon dreimal gefährlich nahe gekommen, aber erst köpfte Thomas Delaney nach einem Freistoß von Florian Kainz vorbei (6.). Danach behauptete sich Belfodil zwar stark gegen zwei Freiburger, aber seinen Abschluss aus spitzem Winkel klärte SC-Torwart Alexander Schwolow (11.). Die beste Gelegenheit vergab Fin Bartels, der einen von der Grundlinie schön zurückgelegten Ball nicht richtig traf (25.). Mehr als ein Chancenplus sprang für Werder aber nicht heraus. Im Gegenteil: Je länger es 0:0 stand, desto besser und mutiger wurden die Freiburger Offensivaktionen. Bezeichnend: Bis zur Pause avancierte Werder-Torwart Jiri Pavlenka zum besten Mann auf dem Platz. Einen Schuss von Pascal Stenzel fälschte Florian Niederlechner zu einer gefährlichen Bogenlampe ab, die Pavlenka im Zurücklaufen soeben noch über die Latte lenken konnte (27.). Freie Bahn hatte danach Maik Frantz, kam aber ebenso wenig an Pavlenka vorbei (31.) wie Niederlechner mit der besten Chance des ganzen Spiels. Nach einem schönen Pass von Janik Haberer tauchte Niederlechner frei vor Pavlenka auf, der klasse klärte (40.).

Werder hatte zu diesem Zeitpunkt längst die Dominanz verloren. Die Außenbahnen machten die Bremer zwar gut zu, aber durch die Mitte hatte Werder Probleme. Philipp Bargfrede, Milos Veljkovic und auch Robert Bauer taten sich schwer, die Freiburger hier entscheidend zu stören. Bei Bremer Ballbesitz pressten die Freiburger stark, bei Freiburger Ballbesitz bekam Werder nur schwer Zugriff.

Starke zweite Hälfte reicht nicht

Das wurde nach der Pause besser. Jetzt machte Werder wieder deutlich mehr Druck. Wie schon zu Beginn des Spiels machte ein Delaney-Kopfball nach Augustinsson-Flanke (54.) den Auftakt. Danach rückte dreimal Belfodil in den Mittelpunkt, aber einmal brachte er den Ball mit der Schulter (58.) und einmal aus vier Metern nach schöner Vorlage von Bartels (75.) nicht über die Torlinie. Als er zwischendurch getroffen hatte, zählte der Treffer - wie eingangs beschrieben - nicht. Glück hatte Werder, dass Philipp Lienhart bei der einzigen Freiburger Chance per Kopf nur den Außenpfosten traf (72.). In der 81. Minute verzog der eingewechselte Ex-Bremer Nils Petersen, der vor Pavlenka aufgetaucht war. Einen Bartels-Schuss (87.) parierte Schwolow genauso wie einen Schuss von Theo Gebre Selassie (90.). Es war Werders 16. und letzter Torschuss des Spiels.