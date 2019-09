Im DFB-Pokal hat Werder im Jahr 2009 schon einmal mit 5:0 bei Union Berlin gewonnen, in der Bundesliga aber ist das Duell eine Premiere. Und dieses besondere Spiel im legendären Stadion An der Alten Försterei wollen möglichst viele Werder-Fans live erleben. Der Gästeblock ist bei der Partie am Sonnabend (Anpfiff: 15.30 Uhr) ausverkauft, wie Werders Pressesprecher Christoph Pieper am Donnerstag mitteilte. 2700 Bremer Anhänger unterstützen demnach ihre Mannschaft in Berlin. Die Tageskasse für den Gästebereich wird nicht mehr geöffnet.