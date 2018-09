Die Auswärtsfahrten waren für die Werder-Fans in dieser Saison bislang äußert erfolgreich: zwei Spiele, zwei Siege. Beim Auswärtsspiel an diesem Sonnabend (15.30 Uhr) in Stuttgart nehmen gut 3600 Werder-Fans die mehr als 600 Kilometer lange Reise von Bremen ins Schwabenland auf sich, um ihre Mannschaft gegen den VfB zu unterstützen.

Die Mercedes-Benz-Arena öffnet um 13.30 Uhr. Der Gästebereich befindet sich in der Untertürkheimer Kurve (Blöcke 61, 62, 63, 64 und 65). Die Werder-Fans gelangen über den Stichweg von der Benzstraße in ihren Block. Die Eintrittskarte berechtigt am Spieltag zur Fahrt mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln – ab drei Stunden vor dem Spiel und bis 5 Uhr des Folgetages.

Restkarten erhältlich

Wer noch kein Ticket für das Spiel hat, kann sich am Sonnabend ab 13.30 Uhr eine Karte an der Gästekasse sichern. Dort sind noch Restkarten für den Gästebereich erhältlich.

In der Mercedes-Benz-Arena können die Fans überall mit Bargeld bezahlen. Die Pfandbecher können nach Spielende an den Kiosken im Gästebereich zurückgegeben werden. Die Promillegrenze liegt bei 1,4. Es werden stichprobenartig Alkoholkontrollen durchgeführt. Ab einem Alkoholgehalt von 1,4 Promille wird kein Einlass gewährt.

Taschen und Rucksäcke

Für Taschen und Rucksäcke gibt es eine Aufbewahrungsmöglichkeit im Gästebereich – allerdings ist der Platz begrenzt. Deshalb wird empfohlen, Taschen und Rucksäcke in den Autos und Bussen zu lassen. Die maximale Größe von Taschen und Rucksäcken darf das Maß von 390 x 350 x 150 Millimetern nicht überschreiten.

Der VfB Stuttgart hat folgende Fan-Utensilien zur Mitnahme in den Gästebereich genehmigt: kleine Fahnen mit Stocklänge bis 1,50 Meter (Leerrohr aus Plastik) und Zaunfahnen. Außerdem sind die bereits über die Werder-Fanbetreuung angemeldeten Megafone, Trommeln und Doppelhalter sowie eine reduzierte Anzahl angemeldeter, großer Schwenkfahnen zur Mitnahme genehmigt worden.

Weitere Informationen zur Anreise und zu Parkplätzen gibt es hier.

Die Umfrage zum Spiel gibt es hier: