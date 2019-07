Wie Werder auf „werder.de“ mitteilte, ist besonders der Stehplatzbereich stark nachgefragt. Alleine hier sind demnach 14.000 Ticket-Bestellungen eingegangen, bei einer Kapazität in der Ostkurve von nur 7.600 Plätzen. Es wird nun ausgelost, wer ein Ticket bekommt und wer nicht. Laut „werder.de“ hat am Dienstag die Bearbeitung der Bestellungen begonnen, bis Freitag soll der Prozess abgeschlossen sein.

Hinweis in eigener Sache: Ab Dienstag können in den Geschäftsstellen des WESER-KURIER Tickets erworben werden. Das Pokalspiel zwischen Werder und Delmenhorst wird am Sonnabend, den 10. August, um 20.45 Uhr im Weserstadion angepfiffen.