Philipp Bargfrede hat mehr als ein halbes Dutzend Mal gegen die Bayern gespielt. Zu Beginn seiner Karriere waren ein paar gute Werder-Auftritte dabei, danach gab es dann bittere Niederlagen: mal ein 0:4, mal ein 2:5, einmal sogar ein 0:7. Am Sonntag nun verlor Werder mit 2:4 bei den Bayern. Werder verkaufte sich gut, spielte mutig. „Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Gegner in München so spielt wie wir“, sagte Bargfrede, „wenn wir es geschafft haben, zu kombinieren, dann haben wir gut ausgesehen und die Bayern vor Probleme gestellt.“ In der B-Note, könnte man sagen, hätte Werder eine hohe Wertung verdient gehabt, für die Bundesliga-Tabelle lautete die Ausbeute aber: null Punkte.

Bargfredes Analyse vom Bayern-Spiel bringt das aktuelle Werder-Dilemma ganz gut auf den Punkt: Werder macht vieles richtig zurzeit, steht in der Tabelle aber weiterhin sehr schlecht da. Was spricht dafür, dass Werder den Klassenerhalt in dieser Saison trotzdem schafft? Und was spricht dagegen? Eine Analyse.

Die Art, zu spielen:

Julian Nagelsmann kam vor einer Woche nicht umhin, Werders fußballerischen Ansatz zu loben. „Interessant“ nannte der Hoffenheimer Trainer Werders Ausrichtung beim 1:1 zum Rückrunden-Start, und „guten Fußball“ attestierte Nagelsmann Werder auch noch. Nagelsmann weiß, wovon er spricht. Als er die TSG Hoffenheim vor knapp zwei Jahren vorzeitig übernahm, um sie zum Klassenerhalt zu führen, da wählte er bewusst einen ganz ähnlichen Weg, „weil am Ende des Tages im Abstiegskampf Siege und nicht einzelne Punkte aus Unentschieden zählen“. Florian Kohfeldt sieht das ganz genau so, Werders Cheftrainer sagte nach dem 2:4 gegen die Bayern: „Mir war und ist ganz wichtig, dass wir für eine gewisse Haltung stehen, denn ich bin mir sicher, dass die auf Dauer für Erfolg steht.“ Unter Kohfeldt steht Werder für aktiven, offensiv ausgerichteten Fußball. Jupp Heynckes sagte am Sonntag: „Bremen hat wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht und nicht wie eine Mannschaft gespielt, die im Tabellenkeller steckt.“

Punkt für Werder: 1:0.

Max Kruse:

Vier Tore, fünf Vorlagen – seit dem 4:0 gegen Hannover 96 war Kruse an neun von zehn-Werder-Treffern beteiligt, wenn er von Beginn an gespielt hat. Am Sonntag in München bereitete der 29-Jährige beide Treffer vor. Kruse war überall zu finden. Er holte sich die Bälle tief in der eigenen Hälfte, wich auf die Flügel aus, löste Werders Pressingaktionen aus, kurz: Er macht im Moment einfach alles. Das ist gut für Werder, weil ein Max Kruse in Top-Form ein Plus ist, das in dieser Form kein anderer Klub im Abstiegskampf hat. Das ist aber gleichzeitig auch schlecht für Werder, denn kein anderer Klub ist so abhängig von einem Spieler wie Werder. Mit anderen Worten: Sollte Max Kruse einmal ausfallen, dann wäre das eine eklatante Schwächung, man mag gar nicht darüber nachdenken.

Punkt für und gegen Werder: 2:1.

Die Gegentore:

Werder wird landauf, landab in dieser Saison für seine neue defensive Stabilität gelobt – zurecht. 21 Gegentore waren es nach 18 Spielen, das war der drittbeste Wert der Liga. Gegen die Bayern kamen nun vier Gegentreffer dazu, so viele wie noch nie in dieser Saison in einem Spiel. Und tatsächlich leistete sich Werder am Sonntag so viele Unzulänglichkeiten beim Verteidigen der gegnerischen Chancen wie nie zuvor in dieser Saison. Kohfeldt hat das sehr geärgert, zumal es den Anschein hat, als hätten die Gegner eine besondere Werder-Schwäche entdeckt: die fehlende Lufthoheit bei Kopfballduellen. Vor Müllers 1:1 verschätzte sich Milos Veljkovic bei einem hohen Ball. Bei Lewandowskis 2:1 verlor Thomas Delaney das Kopfballduell, bei Lewandowskis 3:2 war Theo Gebre Selassie unterlegen. Gebre Selassie hatte auch schon in der Woche zuvor den Hoffenheimer Benjamin Hübner bei dessen Treffer nicht entscheidend stören können.

Punkt gegen Werder: 2:2.

Die Mentalität:

Zum Kohfeldt-Debüt kassierte Werder gegen Frankfurt in letzter Sekunde das Gegentor zur Niederlage. Eine Woche später schlug Werder Hannover 96 mit 4:0. Kurz vor Weihnachten verspielte Werder eine 2:0-Führung gegen Mainz in der zweiten Halbzeit – und gewann wenige Tage später im Pokal gegen Freiburg. Gegen Hoffenheim zum Rückrundenstart geriet Werder in Rückstand – und holte noch einen Punkt. Gegen die Bayern schließlich holte Werder einen Rückstand auf und war bis zuletzt trotz der bitteren Gegentore in der Schlussviertelstunde ein würdiger Gegner. Lange Rede, kurzer Sinn: Die Werder-Profis lassen sich von Rückschlägen nicht aus der Bahn werfen. Womöglich kommt Profis wie Zlatko Junuzovic, Philipp Bargfrede, Maximilian Eggestein oder Theo Gebre Selassie auch zugute, dass sie mit Werder schon weitaus dramatischere Momente als zurzeit erlebt haben. Eine gewisse Krisen-Resistenz ist im Abstiegskampf eine gute Sache.

Punkt für Werder: 3:2.

Die Konkurrenz:

Traditionell ist der Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga immer eine ziemlich dramatische Angelegenheit. Allerdings gab es seit 2011 auch stets mindestens eine Mannschaft, die frühzeitig chancenlos war und damit das Überleben für die anderen einfacher gemacht hat: der FC St. Pauli (2011), Kaiserslautern (2012), Fürth (2013), Braunschweig, Nürnberg und der HSV (2014), Paderborn (2015), Hannover 96 (2016) und zuletzt Darmstadt 98. Aktuell sieht es dagegen so aus, als dürfe man noch kein Team abschreiben. Der 1. FC Köln lebt wieder, der HSV unter Neu-Trainer Bernd Hollerbach hofft auf neues Leben, und anders als Werder haben die abstiegsgefährdeten Stuttgarter, Mainzer und Freiburger in diesem Jahr schon gewonnen. Mit anderen Worten: Vermutlich wird mindestens ein Drittel der Klubs bis in den Mai hinein nicht wissen, in welcher Liga sie in der nächsten Saison spielen.

Punkt gegen Werder: 3:3.

Der Spielplan:

Wenn der Eindruck der vergangenen Werder-Auftritte bestätigt wird, dann kann es für die Mannschaft auch recht fix in die richtige Richtung gehen, also nach oben in der Tabelle. Der Spielplan bietet Werder gute Möglichkeiten. Nach dem Heimspiel gegen die Hertha und dem Auftritt in Schalke folgen drei direkte Duelle mit Mannschaften aus dem Tabellenkeller: erst Wolfsburg im Weserstadion, dann Freiburg auswärts, und schließlich kommt der HSV zum Nordderby. Wenn Werder diese Spiele gewinnt, könnte sich eine ähnliche Dynamik wie im Vorjahr unter Alexander Nouri entwickeln. Allerdings gilt im umgekehrten Falle auch: Wenn Werder in diesen Spielen nicht kräftig punktet, dann droht eine Neuauflage des Herzschlag-Finales von vor zwei Jahren.

Punkt für Werder: 4:3.

Der Kader:

Auch wenn die Werder-Verantwortlichen nicht müde werden, zu betonen, dass sie den Kader für stark genug halten, um in der Liga zu bleiben – der Mannschaft fehlt die Tiefe. In der Innenverteidigung gibt es zum Duo Niklas Moisander/Milos Veljkovic keine überzeugende Alternative. Im Sturm ist Max Kruse unersetzlich, im Tor Jiri Pavlenka einer der Besten der Liga. Profis wie Ishak Belfodil, Florian Kainz, Robert Bauer und Jerome Gondorf pendeln zwischen Startelf und Jokerrolle. Das heißt, dass schon ein gewisser Konkurrenzkampf um die Plätze herrscht, aber hinter den ersten 16, 17 Profis wird es dünn. Izet Hajrovic und Luca Caldirola spielen zurzeit keine Rolle mehr, Profis wie Aron Johannsson, Johannes Eggestein und Ole Käuper sind – aus unterschiedlichsten Gründen – in dieser Saison über die Rolle von Ergänzungsspielern noch nicht hinausgekommen. Als Philipp Bargfrede am Montag gefragt wurde, was er zum Thema Neuzugänge zu sagen habe, sagte er: „Wenn jemand da ist, der uns weiterhilft – bitte.“

Punkt gegen Werder: 4:4.

Der Trainer:

MEIN WERDER hat vor ein paar Wochen einen ehemaligen Trainer von Florian Kohfeldt die Geschichte erzählen lassen, wie der Jugendspieler Kohfeldt einst zu seinem Trainer gegangen ist, weil er nicht zufrieden war mit den Auftritten seiner Mannschaftskollegen. Ein paar taktische und fußballerische Verbesserungsvorschläge hatte Kohfeldt bei der Gelegenheit auch gleich dabei. Wenn es um Fußball geht, ist Florian Kohfeldt selten zufrieden – und das ist eine gute Eigenschaft, um Höchstleistungen zu erzielen. Und Höchstleistungen müssen die Werder-Profis in den nächsten Wochen regelmäßig abliefern. Das Lob, das Werder und sein Trainer nach dem Auftritt gegen die Bayern bekamen, machte Kohfeldt nur bedingt glücklich. Er sagte stattdessen: „Diese Mentalität, immer und überall punkten zu wollen und dieses Nicht-zufrieden-sein, das müssen wir mitnehmen.“

Punkt für Werder: 5:4.