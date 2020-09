Gegen Hertha dürfen wieder Fans ins Weserstadion. (nordphoto)

In Jena hat Werder bereits vor Zuschauern gespielt, und auch das erste Bundesliga-Heimspiel gegen Hertha BSC muss nicht vor leeren Rängen ausgetragen werden. Wie der Bremer Senat am Sonntag mitteilte, dürfen bis zu 8500 Zuschauer am kommenden Sonnabend ins Weserstadion.

Der Senat sehe in dem von Werder vorgelegten Schutz- und Hygienekonzept eine gute Grundlage für einen sicheren Wiedereinstieg in den Sportbetrieb mit Zuschauerinnen und Zuschauern, heißt es in der Mitteilung. 8500 Zuschauer entsprechen einer Auslastung von etwa 20 Prozent der vorhandenen Kapazitäten. Das Weserstadion fasst 42.100 Zuschauer.

Bürgermeister Andreas Bovenschulte sagte: „Ich danke Werder für die guten und vertrauensvollen Gespräche. Werder hat ein exzellentes Hygienekonzept vorgelegt, auf dessen Grundlage ich es beim gegenwärtigen Infektionsgeschehen für vertretbar halte, wieder Zuschauer ins Stadion zu lassen.“

Für die Zuschauer gibt es diverse Auflagen wie die Maskenpflicht außer am Sitzplatz, personalisierte Tickets oder das Betreten des Stadions zu festgelegten Zeiten. Werder verlost die Karten unter den Dauerkarteninhabern. Diese hatte der Klub bereits vorsorglich angeschrieben. Noch bis Montagmorgen können sie ihr Interesse an einem Stadionbesuch hinterlegen.