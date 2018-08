Hannover legt sich wohl auf eine Viererkette fest

Mehr Fokus auf Kompaktheit und Konter

Tiefendruck ist Hannovers Stärke

Wichtige Aufgabe für Eggestein und Klaassen

Das Spiel gegen den Ball:

In der letzten Saison variierte Hannover zwischen einer Dreier- beziehungsweise Fünferkette oder einer Viererkette in der letzten Linie. Trainer Andre Breitenreiter spiegelte sehr oft die Formation des Gegners, um mit klaren Mannorientierungen das Zustellen zu erleichtern. In der Vorbereitung und im ersten Pflichtspiel beim klaren Pokalsieg gegen den KSC vertraute Breitenreiter einer Viererkette in der Abwehr.

Die Grundordnung gestaltete sich in einem flachen 4-4-2. Hannover ist weg davon, den Gegner durch die Mannorientierungen früh anlaufen zu können und über den Platz verteilt zu pressen. Stattdessen dürfte die Mannschaft ihre Anlaufhöhe ein wenig nach hinten versetzen und sich in erster Linie auf ein Mittelfeldpressing beschränken.

Die beiden Spitzen lenken den Gegner je nach Traineransage und stellen sich dabei auch recht geschickt an. Zudem sind Niclas Füllkrug und Takuma Asano im Rückwärtspressing auch durchaus eifrig. Die Sicherung des Zentrums bleibt wie in der letzten Saison oberstes Prinzip und soll mit dem Block der Doppel-Sechs und den beiden Innenverteidigern gewährleistet werden. Dafür fallen die beiden Sechser früher und tiefer zurück und suchen Anbindung an die beiden Innenverteidiger, rücken aber beim ins Zentrum gelenkten Gegner auch gut auf jenen heraus.

Insgesamt erscheint die Struktur im 4-4-2 deutlich kompakter als in den vielen 4-5-1-Anordnungen der letzten Saison. Die Raumaufteilung passt gut zu den eingesetzten Spielern, die gegenseitige Absicherung sollte besser sein und gemeinhin ist das 4-4-2 gerade für eine Mannschaft in der Findungsphase eine vergleichsweise leicht einzustudierende Grundordnung.

Und das ist auch ein Problem, mit dem Breitenreiters Mannschaft klarkommen muss: Die Innenverteidigung ist neu aufgestellt, dazu müssen sich die Sechser neu finden. Aus gruppentaktischer Sicht können noch nicht alle Abläufe sauber sitzen.

Das Spiel mit dem Ball:

Mit Martin Harnik und Felix Klaus haben zwei sehr wichtige Spieler den Klub verlassen, Stoßstürmer Jonathas ist ebenfalls nicht mehr da. Auch der notorisch unterschätzte Karaman hat Hannover verlassen. Grundsätzlich will Breitenreiter in seiner zweiten Bundesligasaison in Hannover wohl noch mehr und stringenter kontern lassen. Ein paar Dinge verändern sich deshalb auch im Spiel mit dem Ball.

Der kontrollierte Spielaufbau erfolgt entweder über die Dreierkette plus einem Sechser davor oder aber ein Sechser lässt sich zwischen die Innenverteidiger einer Viererkette fallen und bekommt Unterstützung vom zweiten defensiven Mittelfeldspieler. In dieser Viererkonstellation lässt sich das gegnerische Pressing ganz passabel auflösen, weil Hannover sehr breit aufgestellt ist und den Raum gut besetzt. Der Halbraum ist, anders als etwa bei Werder, keine besonders oft genutzte Anlaufstelle. Stattdessen spielt die Mannschaft recht zügig und druckvoll in die letzte Linie, um dann mit Ablagen oder gewonnenen zweiten Bällen weiter nach vorne zu kommen.

Eine besondere Rolle kommt den Außenverteidigern zu: Sie sind angehalten, in der Offensive druckvoll anzuschieben und die Tiefe zu suchen. Im Positionsspiel sind Ansätze zu sehen, wie sich die Spieler gegenseitig Räume verschaffen wollen. Fällt ein Angreifer, meist der kopfballstarke Füllkrug, zurück, läuft Kollege Asano sofort die Schnittstellen der gegnerischen Abwehrkette an und lauert auf die Verlängerung. Rücken die Flügelspieler ein, dann weichen der oder die Angreifer auf die Außen aus.

Die beiden Sechser Pirmin Schwegler und Walace sind gewissermaßen gleichberechtigt. Beide dürfen sich (abwechselnd) am tiefen Aufbau beteiligen, beide dürfen auch in die letzte Linie mit aufrücken. Das ist neu und gab es in der Ausprägung in der letzten Saison nicht. Dieses aggressive Nachrücken der Sechser und der Außenverteidiger, sowie deren gutes Timing in der Raumbesetzung verschafft Hannover auch ohne die ganz große, ausgefeilte Angriffsstruktur eine enorme Präsenz und ist jederzeit abrufbar.

Eine kleine, aber wichtige Sonderrolle kommt Asano zu: Ist das Mittelfeld überspielt, muss der Japaner nicht - wie in der letzten Saison der zweite Angreifer - weit mit nach hinten pressen, sondern darf sich bei einem möglichen Ballgewinn als Entwicklungsspieler sofort für den Konter anbieten. Bei eigenen Standards fehlt mit Salif Sane mittlerweile der wichtigste Zielspieler. Breitenreiter hat seiner Mannschaft ein paar Varianten im Blocken und Sperren mit auf den Weg gegeben, um die (neuen) Zielspieler Füllkrug und Kevin Wimmer ins Spiel zu bringen.

Das sind Werders Chancen:

Eine ganz entscheidende Rolle dürfte den beiden Achtern Maximilian Eggestein und Davy Klaassen zukommen. Hannovers defensive Abläufe scheinen noch nicht besonders gefestigt, also wird die Bindung der beiden gegnerischen Sechser ein zentraler Bestandteil von Werders Angriffen. Sind beide durch Eggestein und Klaassen mehr oder weniger aus dem Spiel genommen, ist Platz und Zeit für die flexiblen Bewegungen von Max Kruse oder Yuya Osako, um immer mal wieder einen der Innenverteidiger aus der Position zu ziehen und diesen Raum dann zu nutzen. Gerade Wimmer zeigt nicht immer das beste Timing im Herausrücken.

Zwar kann Hannover aus dem 4-4-2 auf den Flügeln leichter doppeln, nutzt diesen Effekt aber nicht besonders energisch. Stattdessen ist das Pressing auf den Flügeln eher lasch, was einen Rückzug der Mannschaft an den eigenen Strafraum zur Folge hat. Für Ludwig Augustinsson und auch den eher einrückenden Theodor Gebre Selassie könnten sich einige Gelegenheiten bieten.

Hannovers Endverteidigung hängt ganz entscheidend mit Waldemar Anton zusammen. Der neue Kapitän ist auf seine bevorzugte Position in der Innenverteidigung gerückt. Weil Breitenreiter wegen Felipes und Timo Hübers' Verletzungen nur noch drei Innenverteidiger zur Verfügung stehen, dürfte die Grundordnung mit Viererkette in der Abwehr also unumgänglich sein.

Hannover ist deshalb so unangenehm zu bespielen, weil die Mannschaft unberechenbar und sehr variabel in allen Spielsituationen agieren kann. Breitenreiter stellt schnell und ohne großen Qualitätsverlust um. Werder wird sich auf einige Veränderungen während der 90 Minuten einstellen müssen und selbst entsprechend flexibel sein.

Im letzten Spiel in Hannover hatte Werder einige Probleme mit Hannovers 4-4-2 und sehr speziell dabei im Spielaufbau. Sollte Hannover doch wieder mit einer Manndeckung und Zustellen zurückgreifen, kommt es auf die Besetzung der Zwischenlinienräume und die Bewegungen der Offensiven Kruse und Osako an.