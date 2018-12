Olympia statt Werder: Francois Affolter fehlt Bremen in der Saisonvorbereitung. (nordphoto)

Zürich .Eigentlich, hatte François Affolter Ende März im Interview mit dem WESER-KURIER gesagt, würde er gern nach zu den Olympischen Spielen nach London – für Werder aber, stellte er klar, würde er darauf verzichten.

Am Dienstag hat der Schweizer Verband seinen 18-köpfigen Kader für das olympische Turnier nominiert, und siehe da: Werders Innenverteidiger ist doch in London dabei. Mit Trainer Thomas Schaaf hatte Affoltervorgestern noch einmal telefoniert – und grünes Licht bekommen. Eine Freigabe wäre ohnehin obligatorisch gewesen, weil für Spieler unter 23 Jahren eine Abstellungspflicht herrscht.

Für Werder bedeutet die Nominierung Affolters: Er fehlt bis zu viereinhalb Wochen. Die Schweizer beginnen mit ihrer Olympia-Vorbereitung am 12. Juli – einen Tag vor dem Ende des Bremer Trainingslagers auf Norderney. Die Vorrunde des Olympia-Turniers beginnt am 26. Juli, das Endspiel findet am 11. August statt. In der Vorrunde treffen die Eidgenossen auf Gabun, Südkorea und Mexiko.

Neben Affolterstehen auch die Bundesliga-Profis Diego Benaglio, Ricardo Rodriguez (beide Wolfsburg), Granit Xhaka (Mönchengladbach) und Timm Klose (Nürnberg) im Aufgebot. Dagegen verzichtet Trainer Pierluigi Tami auf Xherdan Shaqiri von Bayern München. (wat)